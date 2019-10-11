HTC Vive Cosmos评测：砍掉定位基站，冲击本世代最爽快的VR头显

去年一部《头号玩家》的上映，算是再次炒热了大众对于VR设备的追逐，解决了视觉和听觉辨识，VR设备便可以“天衣无缝”的让使用者穿越到另一次元，简直是未来感过分爆棚的梦幻神器。

不过“神器们”发展到今天总还是有各种各样的技术禁锢，首先需要一个足够宽敞的房间来布置定位器就足够难到令人梦碎，再加上强制绑定空间位置的设计总是少了几分自由和灵活，这也是为什么VR设计者们为了一丁点更高的自由度而想破脑袋，而此时登场的HTC Vive Cosmos便扮演救世者的形象登场。

还是熟悉的味道

一套熟悉的VR头显配上两支操控手柄，开箱后扑面而来的还是熟悉的味道，只是相比早年的Vive，HTC Vive Cosmos可以说是经历了“换头”级别的整容效果。头显前面板密密麻麻排布无数散热孔，给人一种隔壁苹果Mac Pro设计师跳来支了点“外招”的错觉，当然想到Vive Cosmos拥有的2880*1700分辨率、90Hz刷新率以及多传感器配置，我们又还能挑剔什么呢？（反正使用状态下外观什么的也看不到不是）

在布满网格的头显设备中，HTC Vive Cosmos林林总总塞下了六枚摄像头传感器并用于收集周边环境深度信息，也正是如此豪华的传感器阵容，才允许Vive Cosmos可以实现inside-out追踪、脱离定位器独立配合手柄同步使用，同时还保持高度可用的精准度。

当然头显设备最能让我们一秒爱上的大概就是全新的翻盖式设计，在佩戴使用过程中我们只需要向前轻拉“面罩”并向上掀开，便可以从虚拟次元一秒切换到现实世界，相比之前查看手机讯息、寻找未开启的手柄以及房间中移动需求总需要重复摘下/佩戴头显的繁杂操作，这类翻盖设计显然能帮助我们更灵活的使用。在我们的使用过程中，Vive Cosmos在掀开状态下甚至可以支持我们正常通过Face ID解锁并使用手机，使用体验有了相当明显的提升。

当然值得一提的还有全新的贴耳式耳机设计，与传统的VR头显简单粗暴的外放相比，这类耳机能够提供更好的声音包裹感，同时也不会打扰到身边的其它成员。在优化使用体验中，HTC提到可以通过USB3.0接口外接耳机进行使用，但就我们的体验来看，Vive Cosmos已经足够应对绝大多数游戏的沉浸式体验了。

至于控制手柄的设计，Vive Cosmos同样是从未见过的“船新”版本，环形灯带将按键区包裹，同时通过灯光辅助向头显提供位移信息。在外形上Vive Cosmos手柄相比初代Vive手柄小巧和炫酷了许多，但总体操作思路以及按键布局实际上并非太多偏移初代思路，只是将饼状的方向控制器替换为游戏手柄中更常见的摇杆设计，所以Vive老司机初初上手Vive Cosmos也能轻松掌握。

同时Vive Cosmos还改变了手柄的电池配置，改用可更替的5号电池进行电力供应，相比往日电力告急需要寻觅专用充电线进行电力补充相比，Vive Cosmos能够做到更灵活也更易于应急使用的表现，不过这也让Vive Cosmos手柄续航被限制在了4-5小时左右（官方数据为4-8小时，当然这与我们使用的电池质量以及档次都有一定的关系）。

轻松上手VR老司机

通过配置有DP接口、USB接口、以及头戴式设备连接线的串流盒接入电脑，并通过调整头顶的魔术贴松紧带、旋转头箍后方的收缩旋钮完成Vive Cosmos的佩戴，然后根据VR头显中的提示划出活动范围，并通过头显外部的摄像头传感器扫描感知周围环境，简单几步就能让Vive Cosmos进入到正常工作状态。是的，不需要额外安装感应器，也不用对房间进行过于繁杂的配置。

当然Vive Cosmos并不是第一款抛弃定位器的VR头显产品，但不得不说绝大多数标榜“自由”、“灵活”的产品中手柄的表现都很难称得上令人满意。但在构建虚拟墙（最小空间2m*1.5m）的过程中，你就能明显感受到Vive Cosmos对于手柄定位的高精准以及低延迟表现，也让我们对它在游戏中的表现充满期待。

为了表现出足够的“超现实感”，Vive Cosmos对于待机状态下的家园系统进行了重新构造，首发搭载的VRS（Vive Reality System）可以在帮助我们在系统启动的瞬间变有种置身于另一次元空间的感觉，即使不立刻进入到游戏状态，我们也可以通过摇杆“跳跃”在这个虚拟空间中兜兜转转。

同时全新的应用管理界面“VIVEPORT”也使用了一种更加超前的设计，通过手柄热键激活，UI界面便通过类似于“传送门”的形态展现于面前，表现效果非常值得我们兴奋一番。

当然从目前的主流需求来看，家用VR头显大多还是要服务于游戏内容，Vive Cosmos自带VIVEPORT无限会员，也就是说可以玩到超过700款免费游戏，至少在内容丰富性上没什么好挑剔。

作为FPS死忠，首先进行尝试的自然是大热的第一人称射击类游戏《雇佣兵2》，不得不说2880*1700分辨率表现实在出色，优秀的分辨率配置加上游戏本身足够精细的场景贴图，在近乎完全隔绝了纱窗效应之后配合贴耳的耳机外放，从音质到画面扑面而来的临场感简直过于爽快。

而在后期空间较为复杂的战斗中，Vive Cosmos的手柄精准度以及灵活性也得到了十足的考验，通过耳机中传达的声音定位，转身瞄准后方目标并进行精准打击，整套操作行云流水，完全没有半点拖沓。

至于《煮战场》这类魔性游戏同样让我们玩的根本停不下来，抬头观察餐客需求，低头快速处理拉面配料，在配合煎饺、倒酒操作，简直有一点失误就要坏掉全局。不过好在这一过程中，Vive Cosmos的手柄定位同样有着非常精准的表现，上手几次就感觉自己已经可以去做拉面馆店长了。

当然除了VIVEPORT之外，Vive Cosmos同样可以直接接入我们常用的Steam VR系统，其中的《Beat Saber》更是针对手柄精准度的终极考验。在expert难度下，快速甩动光剑进行平砍连击带顺劈，Vive Cosmos对于延迟的控制都相当优秀。但以苛刻的眼光来看，Vive Cosmos在快速移动下的精准度依旧与配合定位器使用的Vive有一定差距，当然像《Beat Saber》这样有着高配置要求的游戏屈指可数，同时我们也都明白，在缺失了一套硬件装备的加持后，Vive Cosmos能实现如此表现也已经足够优异。

VR使用环境下难免会遇到各种突发情况，长时间使用也难免出现移动出活动区域的情况，除了之前提到了掀开头显一秒切换现实世界的操作之外，我们还可以通过头显一侧的切换按键让Vive Cosmos将外部的环境信息通过摄像头投射到我们眼中，而如果移出规划好的活动范围过大的话，Vive Cosmos也会提供出周边环境的描边图像，使用状态下的安全性和便捷性都得到一定的保证。

在连续使用接近一个小时后，我们总会摘下头显进行一番休息，从使用多次后的体验来看，全新设计的Vive Cosmos在佩戴舒适性上也有相当明显的改善，包括头部的散热以及负重感都进行了一定优化，对于喜欢穿越到另一次元的用户们而言，这样的优化显然更能增加他们的使用黏度。

放飞自我的新VR思路

近几年的VR产品们都在拼了老命做减法，但我们也明白硬件上的“减负”同样也难免带来体验上的缩水，所以想要更精准的操作还是想要更自由的玩法，大家都很难在这其中找到完美的平衡点。

此番Vive Cosmos最亮眼的升级莫过于四角定位器的移除以及六摄像头加持下inside-out系统的加入，虽然看起来只是做了“一丁点微小的工作”，但实际上它解放的并非只是单纯的使用空间。无需费心的安装定位器，也就代表我们可以在任何居家环境下配合一台游戏笔记本完成次元穿越，我们可以随意的在卧室、客厅、书房中切换使用场景，甚至可以在Team Building以及Party中随身携带使用，毕竟无论是自己玩VR还是看别人玩VR，都实在过于有趣。同时再配合比HTC Vive以及Vive Pro都要便宜的5899元人民币售价，HTC Vive Cosmos哪里还有不香的道理？