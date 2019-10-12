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苹果iPhone 11中的U1芯片是苹果自己设计的，但与其他设备兼容

2019-10-12 0:02:45来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月11日消息 通过对iPhone 11中的拆解已确认U1芯片是苹果自己设计研发的，而早先有传言称苹果公司正在使用具有类似功能的Decawave超宽带DW1000芯片，该芯片可为移动设备提供更为精确的定位功能。

据iFixit表示，苹果的芯片与DW1000的设计不同，但是使用相同的标准且与使用Decawave芯片的第三方设备兼容。不过据外媒TechInsights对Decawave和Apple的U1芯片分别进行了拆解后证实了苹果用自己的技术开发了U1芯片。

苹果在过去十年中已逐渐成为芯片巨头，他们现在在其设备上搭载了A，M，W，H，T和S系列处理器和协处理器。而苹果U1无线处理器则是最新添加的产品出现在新款iPhone 11系列手机中。该芯片最初被认为是由Decawave授权生产的，不过后期被证实是苹果自己设计研发的。而在一份Decawave的声明中则显示，苹果自己设计了符合802.15.4z标准的芯片组，该芯片组可以与Decawave互通。而据拆下Decawave封装的TechInsights技术人员表示，据初步分析苹果的U1芯片与DW1000“完全不同”。

苹果U1芯片使用的是Wi-Fi变体，在UWB的频谱范围内，它可以使用500MHz宽的信道值。与Wi-Fi的20MHz宽频频道和蓝牙的2MHz频道相比这是一个巨大的飞跃，极大改善了网络带宽，速度和延迟。

有趣的是，尽管苹果自己的芯片符合超宽带（UWB）标准以使其与其他设备中的类似芯片兼容，但苹果似乎并未加入UWB联盟。目前的成员包括iRobot，现代和起亚。

预计将U1芯片的另一位“用户”就是传闻已久的Apple Tag。据悉，这是一款苹果尚未发布的Tile式的追踪器。不过U1芯片的功能远远不止这些，包括智能锁在内的智能产品都可以内置苹果U1芯片。

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关键词：苹果U1芯片

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