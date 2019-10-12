英国电信CEO：需花7年才能彻底将华为从英国电信基础设施中剥离

英国电信首席执行官警告称，将中国电信巨头华为的设备从英国所有的电信基础设施中彻底移除需要7年时间。

Philip Jansen发出这一警告之前，美国官员及美国总统唐纳德·特朗普曾表示，英国脱欧后，无论英美之间达成何种贸易协定，英国都需要跟随美国的脚步将华为列入黑名单。Jansen先生称，“将华为彻底从英国的网络中移除需要7年时间。”

Philip Jansen警告称，华为设备已经（在英国网络中）使用多年，将其移除需要时日。他解释说，英国电信正在采取预防措施，避免在网络的关键部分使用中国设备，包括之前宣布的将不在运营商EE即将推出5G网络的核心部分使用华为设备。但由于华为设备已经在英国的基础设施中使用多年，移除这些设备也会需要同样多的时间。但是，英国当局尚未发现任何证据表明华为可以通过其技术后门访问信息。

有人问Jansen先生，制造传输塔基础设施和智能手机等产品的华为是否有可能会关停EE的整个网络。特朗普总统指控华为被中国政府用来从事间谍活动，英国在脱欧后若要和美国达成贸易协定，需要将华为列入黑名单。他表示：“他们一次只能关闭19,000个发射器中的一个。而且，如果他们这样做，我们很快就会发现。”Jansen还表示，关于华为的观点也已经传达给首相鲍里斯·约翰逊。

特朗普的态度在最近几周有所软化，暗指华为禁令可能对未来贸易协定的达成或破裂没有什么作用。