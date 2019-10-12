继PayPal退出Libra后，Visa、万事达等四家公司也纷纷宣布退出

10月12日消息，eBay、Stripe、万事达（Mastercard）和Visa等四家公司周五宣布，将退出Facebook的Libra加密货币项目。就在一周前，PayPal宣布退出该项目，而政府监管机构仍在继续审查该计划。

在声明中，这些公司表示，他们尊重并看到了这个项目的潜力，但选择把重点放在其他方面。Stripe公司的一名发言人在一份声明中表示，该公司“支持旨在让世界各地的人们更容易接触到在线商务的项目”。这位发言人表示，Stripe将“在以后的阶段继续与Libra联盟合作”。

Visa的一位发言人表示，公司“将继续评估，我们的最终决定将由一系列因素决定，包括协会能否完全满足所有必要监管预期的能力。Visa对Libra的持续兴趣源于我们的信念，即监管良好的区块链网络可以将安全数字支付的价值扩展到更多的人和地方，尤其是在新兴和发展中市场。”

最初由28家企业支持的Libra加密货币联盟似乎正在缩小，因为监管者仍在质疑它将如何影响主权货币以及该项目的领导人如何才能确保消费者得到保护。截止到周五下午，Mercadopago和PayU是目前仅有的两家继续支持这种加密货币的支付公司。另外两家最初的支持者Uber和Lyft表示，他们在这个项目中的参与度没有改变。

这些退出决定是在10月14日Libra协会会议之前做出的。Facebook首席执行官马克-扎克伯格（Mark Zuckerberg）本月晚些时候将在众议院金融服务委员会（House Financial Services Committee）作证，届时Libra加密货币项目将再次成为美国国会议员关注的焦点。

负责管理这种加密货币的非营利组织Libra协会周五表示，该协会仍在寻求推进该项目。

在一份声明中，政策和通信负责人Dante Disparte说，“我们专注于前进，并继续建立一个强大的联盟，其中包括一些世界领先的企业，社会影响组织和其他利益相关者，去实现一个安全、透明、消费者友好的全球支付系统，为数十亿人打破金融壁垒。我们期待着3天后Libra协会理事会的首次会议，届时将宣布Libra协会的首批成员。”