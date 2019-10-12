苹果股价再创新高，超微软重返市值第一

北京时间10月12日早间消息，周五收盘时，苹果股价再创历史新高。在过去一年里，iPhone需求不确定给苹果股票带来压力，影响投资者情绪，现在阴云似乎正在消散。

美国当地时间周五，苹果股价上涨2.7%，收于236.21美元，超越1年前创下的最高点，再度刷新纪录。由于股价上涨，苹果再次挤下微软，成为全球市值最高的公司。苹果微软的市值都已经超过1万亿美元。

相比1月份的低点，苹果股价已经攀升60%，市值再次超过1万亿美元。2018年四季度时，由于大家担心iPhone需求低迷，苹果股价表现疲软，2019年这种担忧似乎有所缓和。

最近，苹果库克曾告诉德国媒体Bild，说他对最近发布的iPhone 11相当满意，还有报道说苹果10月初已经告诉供应商扩大产能。在需求方面，分析师的看法越来越乐观，另外苹果明年有可能推出5G手机，分析师认为它会很畅销。

与一年前股价创下高点时相比，现在的苹果也有了很大的变化。苹果正在向服务型公司转型，它推出流视频服务，闯进视频游戏市场，发行信用卡。另外，新设备的定价相对过去也要便宜一些。

虽然苹果越来越重视服务业，iPhone仍然是苹果的支柱产品。三季度，iPhone营收在苹果总营收中所占的比重约为一半，服务营收只占21.3%。10月30日，苹果将会公布四季度财报。分析师预计苹果四季度每股收益将会达到2.84美元，营收629亿美元，也就是说收益将会减少2.6%，营收增速保持平稳。

彭博MODL预计苹果四季度将会出货手机4190万台，平均售价770.35美元。如果数字准确，也就是说苹果四季度的出货量同比会减少14.5%，平均售价下降3.1%。