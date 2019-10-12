亚马逊：将打击假冒商品并支持监管人脸识别技术

北京时间10月12日早间消息，亚马逊周四表示，随着该公司大力扩展业务，并与全球各地的监管机构和立法者频繁接触，它已经意识到许多有争议的问题。

亚马逊在周四发表的一篇长达1300字的博客文章中阐述了它在11个敏感问题上的立场。但该公司也表示，其中“存在进行良性辩论和意见分歧的空间。”该文章涉及的主题包括最低工资、气候变化、职场多样性、移民、法规、假冒商品和数据隐私。

这篇文章的发布正值美国诸多政界人士对亚马逊的规模、市场力量、纳税情况和工人待遇表达担忧之际。除了经常炮轰亚马逊的美国总统特朗普外，民主党总统候选人伊利莎白·沃伦（Elizabeth Warren）甚至游说要将亚马逊和其他大型科技公司分拆。而欧洲也在对该公司进行调查，以确定其使用商家数据是否违反竞争规则。

亚马逊并未在周四的博客文章中提及反垄断问题，但确实表示其面部识别技术Rekognition会被滥用，并且应该迅速置于政府的监管框架之下。该技术可用于帮助寻找失踪儿童并确定儿童性交易的受害者。

对于假冒产品，亚马逊敦促更严格的联邦法律对不良行为者进行处罚，同时强调要花费超过4亿美元来减少网站上的假冒产品数量。亚马逊的假冒问题最近已从该媒体和其他媒体获得了大量报道，该公司在其最新的年度报告中首次就假冒商品向投资者发出警告。

亚马逊的年收入超过2300亿美元，拥有64.7万名员工。但这种规模也给它带来了更大的责任。

该公司宣扬其每小时支付15美元的最低工资，是联邦最低工资的两倍多。针对亚马逊缺乏在可再生能源方面缺乏具体目标的批评，该公司重申到2040年实现“零碳”碳排放，到2030年使用100%可再生能源的承诺。

亚马逊表示，尽管最近遭到了反对，但它将继续向大型石油公司提供云服务，以帮助“降低其传统业务的碳密度，并帮助他们加速可再生能源业务的发展。”

关于工作场所多样性的问题，亚马逊表示将同工同酬放在首位，并推动通过《平等法》。亚马逊最高级的管理团队大多是白人，而其CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）最信赖的S-Team顾问团队中也只有一位女性。