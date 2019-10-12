微软不允许用户卸载Chromium Edge浏览器

根据 techdows 报道，微软不允许用户从Windows 10 中卸载 Chromium Edge 浏览器，现在基于Chromium 的 Edge 浏览器不再出现在控制面板的“程序和功能“中，也不再出现在设置中的“应用和功能”中。不仅如此，在“开始”菜单中也不再列出 Legacy Edge，一旦用户从 Microsoft Edge Insider 主页上安装了Chromium Edge 稳定版后，将无法再卸载。

而早在7月份时，微软就做了一个更改，一旦用户在系统上安装了Chromium Edge，传统的Edge 将会被隐藏起来。以前，哪怕安装了Edge 发布版本，卸载它就跟普通应用程序一样，可以通过控制面板的“卸载程序“或者访问“设置>应用程序和功能”来操作，但现在在Windows 10 1903 版本中，不再有这种操作。

▼如下图，“设置”中的“应用和功能”灰化了点击Edge 浏览器时的“更改和卸载”两个按钮。

▼而在控制面板的“卸载程序”列表中，则找不到该应用程序。

虽然我们还能在“开始”菜单看到列出的最近安装的Microsoft Edge，通过右键单击后会出现卸载选项，但点击该卸载选项后同样会跳转到“卸载程序”列表，如上所言，在那里是没有列出该应用程序的。

不过，除了稳定版的之外，微软允许用户卸载Chromium Edge 的Beta 和Dev 版本。