微信再谈10元改朋友圈定位：正要求淘宝下架违规服务

10月12日上午消息，针对有用户使用外挂软件修改朋友圈定位一事，微信方面给出新的进展与回应。

微信表示，就媒体报道的外挂软件售卖信息，正在与淘宝沟通，要求下架相关违规服务，同时再次提醒用户不要使用此类外挂服务，以免带来隐私、财产安全等多种风险。

国庆是外出旅行高峰，而假期刚刚结束，关于使用外挂软件修改朋友圈定位一事引起关注。微信团队官方微博昨日下午发布消息，指出使用外挂软件是明确违规。

据介绍，这类利用微信群控技术开发的外挂，通常被包装成“微营销”神器，具体表现为通过虚拟定位、批量打招呼等方式，实现批量添加好友，自动化批量发朋友圈，一键点赞，一键评论等功能。

这种外挂软件不仅破坏了微信平台的生态平衡和正常运营，还为恶意营销行为提供了便利条件，对正常用户造成骚扰，且由于虚拟定位需要使用微信账号信息，还会带来隐私、财产安全等多种风险。

微信方面表示：“请从官方渠道下载微信客户端，珍惜自己的帐号使用权，切勿轻易透露自己的账号信息，别变成用自己的钱送骗子周游列国”。

微信方面称，对所有经用户投诉、并被核实确认有使用外挂行为的帐号，依据国家相关法律法规及《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人帐号使用规范》 ，根据违规程度，将按照阶梯性处罚原则，进行限制功能（朋友圈、好友添加、附近的人打招呼等）、限制登录等处罚；对于多次违规者，将加重处罚。

截至2019上半年，微信共计对上百万明确使用外挂的帐号，进行了短期或永久限制处理。