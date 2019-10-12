10.12福包精粹：美团免费领5元话费券/10元休闲娱乐券

福包消息，美团免费领5元话费券/10元休闲娱乐券，Mi Pay充值公交卡立减1~10元，具体参与方法：点此下载辣品App最新版，立即领取福利！

• 美团免费领5元话费券/10元休闲娱乐券

活动随时结束

不同地区的小伙伴领到的券也不同，小编实测能领到话费/休闲两种券。

领到休闲娱乐券的小伙伴可一次购团购2~3张休闲项目（KTV/洗浴等），订单总额达到99元，即可使用。平均每次又省了3~5元，还是相当划算的，正好周末出去happy一下。

• Mi Pay充值公交卡立减活动

新用户立减10元，老用户减1~3元。小编老用户，实测充10元减了1.48元。

• 速领翼支付4元话费券+线下5元消费券

• 翼支付X建行充话费/生活缴费立减10元

若当日活动名额已尽，实际支付时则显示无可用优惠，充值前可显示是否立减，所以无需担心被反撸。

• 免费领取 | 支付宝实体店通用红包，亲测0.39元

• QQ音乐签到集卡大作战，最高获得1个月绿钻

• 免费领取 | 15天WPS会员，享30项办公特权

• 招行信用卡公众号免费抽优酷/爱奇艺/腾讯视频会员月卡

• 京东10月支付优惠，5元白条券包/最高99元随机减

• 打车享受“先乘后付”，了解如何开通微信支付分



• 免费开通 | 中国移动/联通/电信防骚扰服务

• 京东PLUS会员新权益，每月领1张3元无门槛京东快递券

• 云闪付线上付款单单减，满5元随机立减最高99元（限商户）

福包领取方法：点此下载辣品App - 进入“福利”栏目 - 即可找到活动入口。



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支持：iPhone/iPad、安卓、Win10 UWP（桌面/手机）。

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