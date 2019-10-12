高通发布2019全球音频消费者调研报告，63%消费者表示音质十分重要

IT之家10月12日消息 昨日晚间，高通官方发布《2019全球音频消费者调研报告》，报告中指出63%的耳机购买者表示高分辨率音质十分重要。

据了解，高通近期发布了《2019全球音频消费者调研报告》；该年度报告对6000位16至64岁年龄群，来自美国、英国、中国、日本、印度以及德国的智能手机用户进行了问卷调研。

报告中有63%的耳机购买者表示高分辨率音质十分重要，还有64%的智能音箱消费者表示音质是做出购买决策时最看重的因素，78%的条形音箱和家庭影院购买者也表示卓越的音质非常重要。

续航方面，61%的消费者认为更长的电池续航是主要购买动力，2018年的调查结果为47%。这一比例的增长也反映了消费者倾向购买无线产品。此外，52%的受访者表示以后更愿意购买随盒附赠蓝牙耳机的手机。

游戏方面，超过30%的消费者表示，会在玩游戏时使用无线音频设备。

关于无线蓝牙产品，63%的用户关注主动降噪功能；据调查显示60%的无线耳机使用场合为较嘈杂环境。此外，还有53%的消费者对无线耳机中的语音交互功能感兴趣；73%的用户希望无线音箱能以极大的音量播放音乐，同时还能保证音质的质量。

关于智能化产品，35%的受访者表示已经拥有智能音箱或智能条形音箱，而23%的受访者计划在未来12个月内购买智能音频设备。