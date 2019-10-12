专访AMD大中华区总裁潘晓明：7纳米将开启新的时代

2019年是AMD成立50周年，对AMD来说意义重大，因为这一次AMD全线产品全面切入到了7nm工艺，全新架构的锐龙、霄龙及Radeon显卡在性能上都有了很大的提升，在全球IT行业掀起了7nm风暴。

2019年10月10日，AMD在北京国测国际会议会展中心召开了AMD大中华区合作伙伴峰会，在本次大会上，AMD详细分析了公司全新产品路线图，各项创新技术以及市场策略。那么50周年对于AMD意味着什么？在7nm的时代，AMD还会有哪些举措？会后新浪数码专访了AMD高级副总裁，首席销售官Darren Grasby和AMD全球副总裁，大中华区总裁潘晓明。

50周年是AMD最好的里程碑

对任何一家科技公司而言，50周年都会是里程碑。对AMD这家曾塑造过辉煌的公司更是如此。

“AMD历经50年，而现在是AMD最好的时代，我们现在有非常强的执行力、优秀的产品组合，以及对产品的专注度，这将是一个伟大的里程碑。”潘晓明说。

▲AMD全球副总裁，大中华区总裁潘晓明

根据市场调研机构Mercury Research数据发现，在全球范围看，AMD在2019年第二季度台式机、笔记本和服务器芯片市场的占有率分别较去年同期有了明显提升。此外分析指出，老对手英特尔正面临CPU缺货与10nm服务器芯片出货较晚的影响，AMD市占率有望进一步提升。

自2017年AMD推出Zen架构以及客户端的锐龙处理器和数据中心的霄龙服务器处理器以来，凭借良好的性能表现以及相对超值的价格受到市场普遍欢迎，到如今的2019年第三代锐龙推出后，又进一步提升了锐龙系列的口碑。

Darren表示：在过去4年里，AMD坚守了自己的战略。首先在GPU这块，围绕图形处理为中心一系列的垂直行业和相关的机会去攻克。在CPU这块则专注于向客户端、向企业、向数据中心的应用。而AMD的使命就是在高性能计算领域成为市场的引领者。技术行业确实在过去50年里头经历了潮起潮落，AMD现在能够站在这个潮头成为一家引领的企业，也是得益于Chiplet（小芯片）的战略，所以通过这样一个战略，AMD采用了7nm制程级别，也在目前我们现有的全球市场里做了布局。

“PC也好，数据中心也好，游戏也好，还是说显卡也好，万变不离其宗，最后还是需要真的高性能产品。所以不管它怎么去变，AMD目前推出的7nm的一系列产品，从台式机系列、显卡系列，再到服务器产品系列，这些7nm的产品的性能相对来说都是非常优秀。由此，很多的细分市场就出现了。”潘晓明说。

对于中国市场，Darren则表示自己每6周就会来华访问一次，足以说明AMD对中国市场的重视，而在当天早上AMD峰会的主旨演讲里，Darren也提到，中国对于AMD来讲是一个有非常重要的战略意义的区域。AMD针对中国市场推出了一些独有的产品。比如在GPU这块有RX 580 2048SP，处理器则有还有锐龙5 3500X。AMD跟生态系统合作伙伴在不断地合作，确保用AMD的产品、技术和解决方案来打造合适于本地市场的产品，这对于AMD是非常重要的一件事情。

Darren还认为，中国市场的用户是知识程度高、成熟的用户。比世界其他的市场要更加理性和成熟。

锐龙处理器遍地开花

AMD近年的机会之一，是英特尔在过去数年受困于先进制程的一再拖延。而已剥离了晶圆制造业务的AMD却可以选择使用台积电7nm技术，自身专注于芯片设计。连续推出了三代锐龙处理器，每一代产品都有着非常大的提升，在用户的口碑也是日益增长。

▲AMD高级副总裁，首席销售官Darren Grasby

Darren表示：“AMD在整个产品路线图的落实、贯彻方面有非常强的一致性，这也是给我们客户非常强信心的来源。我们已经准时地推出了第三代台式机的产品，第二代的笔记本的产品和第二代霄龙服务器的产品，还有7nm针对游戏市场显卡产品。所以，按时且非常连贯一致的对路线图的实现，在过去3年里给了我们客户非常强的信心。”

潘晓明进一步指出：“随着锐龙系列处理器的发布，AMD通过产品技术的革新重新树立了高端计算形象。锐龙系列目前经过了两年多的时间锤炼，获得了中国消费者的广泛认可。锐龙处理器无论在架构、功耗、性能以及性价比上都给了用户实实在在的提升。除了产品，AMD还针对每类用户的使用特点不同，在大中华区和众多厂商建立了DIY小联盟，把业界主流厂商联合起来，把不同定制化的产品推给不同的用户。彼此之间互相借力，让用户能够体验到更多的高科技产品。”

服务器生态链稳步布局

众所周知，在高性能计算领域，好的产品只是基础，要在这个市场扎根绝非一日之功。虽然从数据上看AMD在近一年服务器市场份额猛涨，但是相信未来之路也是机遇中充满挑战。在本次峰会上，AMD展示了新一代7nm AMD EPYC（霄龙）处理器的强大生态系统。在现场我们还看到了腾讯云、戴尔科技集团、新华三、联想、VMware等合作伙伴宣布基于第二代AMD EPYC处理器的最新产品和解决方案。

在谈到服务器市场，潘晓明充满了自信：“今天有合作伙伴问我，现在看AMD的锐龙品牌建立的非常好，笔记本的接受度也非常好，那下一个就应该看EYPC（霄龙）的表现。而其实企业级市场不是一朝一夕，马上就能转变的，它需要一段时间。

在这段时间，AMD一直通在开拓企业级市场。7nm霄龙在很多方面是有自己独到的地方。云计算是未来的发展趋势。云服务商对整个的架构、TCO，性能，包括安全性有非常强有力的要求。而AMD经这两年获得了很多经验与进展，现在可以看到，AMD的生态系统慢慢地已经开始建成了，无论从IHV、ISV、操作系统已经越来越全面了”。

从这次大会上获悉，第二代AMD EPYC处理器迄今已经有超过60家的合作伙伴，包括技嘉和云达科技等原始设计供应商，博通、美光、赛灵思等独立硬件供应商（IHV），并得到了微软和众多Linux操作系统供应商的支持。

潘晓明谈到7nm霄龙时充满了自信：“我们跟腾讯云有非常紧密的合作。同时和腾讯云的合作也是非常好的成功案例。今天，腾讯云正式发布了采用AMD第二代EPYC处理器的新款云实例。我相信，慢慢随着时间的推移，我们会看到更多更新。还是刚才那句话，EPYC绝对会在市场上发扬光大的，像我们的Ryzen和Radeon一样。”潘晓明最后坚定地补充道。

剑指高端笔记本领域

近年来许多厂商都推出了基于锐龙处理器的台式机和笔记本，尤其在笔记本领域，超轻薄与游戏本两大趋势给AMD带来了新的市场机遇。目前已经有多款基于锐龙处理器的笔记本电脑现已上市。一年内锐龙笔记本同比增长喜人。

谈到这AMD与微软联手，布局作为高端产品的Surface，潘晓明显得非常兴奋：“这次和微软的合作确实是很好的证明，如果你的产品真的有一个非常强的突破，一定会在很多领域获得采用，这是很自然的事。笔记本Surface是很好的代表，的确这是一个标杆作用，这将鼓励更多的厂商和消费者去关注AMD的产品。这是一个非常积极、正面的案例。”潘晓明说。

在访谈最后，潘晓明非常自信的告诉笔者：“成功的关键点在于：AMD的产品，现在是非常地出色！”