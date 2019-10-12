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国内首款人造肉饼来了：118元4片

2019-10-12 14:15:41来源：凤凰科技作者：-责编：懒猫评论：

10月12日下午消息，据澎湃新闻报道，金字火腿股份有限公司推出国内首款人造肉植物肉饼。该产品由金字火腿与美国杜邦公司合作生产，以非转基因大豆等植物蛋白制成，售价为118元4片。

目前，该产品已在电商平台预售，并将于10月下旬发货。据产品介绍显示，其以非转基因大豆等植物蛋白制成，有牛肉质感和口感，每100g含11.7g蛋白质，主要面向健身、素食及养生人士，食用方法为解冻后煎食。

天眼查数据显示，金字火腿股份有限公司为A股上市企业，成立时间为1994年11月，注册资本约为9.8亿，法定代表人为金字火腿董事长施延军，经营范围涉及生产加工：火腿及肉制品、经营进出口业务、实业投资、资产管理等。

该公司的大股东为施延军持股51%的金华市巴玛投资企业（有限合伙），持股比例20.30%，二股东为娄底中钰资产管理有限公司，持股比例14.72%，施延军直接持股比例为14.01%，也是金字火腿股份的最终受益人。

除了金字火腿外，还有多家企业瞄准了人造肉市场。如9月4日，烟台双塔食品股份有限公司宣布，研制出国内首款以豌豆蛋白为原料的素肉月饼。9月6日，珍肉（北京）食品科技有限公司在淘宝平台上架号称是“首款国产人造植物肉”的“珍肉”月饼。该产品以大豆蛋白为原料，售价88元，一共上市3000份，6天内售罄。

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关键词：人造肉

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