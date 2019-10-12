5G预约用户超千万，是“虚火”还是“真旺”？

十一假期刚过，“中国5G套餐预约数已超千万”的消息就迅速在朋友圈刷屏，这一庞大的数字背后，也引发了业界关于5G市场的种种思考和担忧：预约热闹过后真正的5G用户会有多少？暂时不选择5G的用户有何顾虑？

从目前的数据来看，与超千万的5G预约用户相比，5G手机的销量只有不足百万。对此，不少业内人士认为，因5G手机“卖不动”的前车之鉴，千万人预约5G套餐可能更多的是对于5G的好奇和渴望，真正使用5G的用户数量将会打个折扣。

“先预约再说，占个优惠名额，到时候感觉不合适可以不办理”，存在这种心理的人不在少数。

而对于用户暂时不选择5G的顾虑，记者在采访部分消费者之后了解到，除了资费价格之外，5G组网制式、5G网络成熟度等也成为用户的纠结点，即便是已经预约5G套餐的用户也是处于观望阶段。

5G套餐预约人数破千万

根据三大运营商官方App公布的数据显示，截止到10月10日为止，中国移动5G预约用户超628.26万，中国联通预约用户超224.37万，中国电信预约用户超220.85万，三大运营商累计预约用户超千万。

目前三大运营商5G套餐数量仍然呈现出迅猛的上涨趋势，仅10月10日11时到14时三个小时内，增长人数达近7万人。飞一般的数字增长量不难看出用户对于5G的热情，并且增长量还在继续。

从三家预约的情况来看，移动预约用户在数量上依旧占了上风，甚至比另外两家运营商数量总和还要多。

业内人士分析认为，移动的领先得益于移动率先开通预约通道，加之移动4G用户基数比较大，目前来看，5G到来仍然很难打破三大运营商的现有格局。

据了解，从9月下旬，三大运营商就相继开启5G套餐预约渠道，具体的套餐预约情况如下：

中国移动：网龄5年及以上用户可享受中国移动5G套餐7折优惠，5年以下用户可享受8折优惠。领取后新老用户可享受自订购中国移动全国统一5G套餐的次月起连续6个月内5G套餐费7折/8折优惠。

中国电信：电信网龄3年及以上用户享7折优惠，网龄3年以下及新入网用户享8折优惠。预约成功的用户，于2019年12月25日前办理均可享受连续6个月套餐折扣，还可享有海量5G甄选号码专属购买权。

中国联通：网龄3年及以上用户享7折优惠，网龄3年以内及新入网用户享8折优惠。用户成功预约后，可享受自订购中国联通全国统一5G套餐次月起连续6个月内5G套餐折扣优惠。

预约操作也非常简单，记者登录三大运营商的预约页面进行了实际体验，发现三家运营商均设有线上、营业厅、短信等多种预约渠道，并且不需要有过多认证，基本上可以实现一键预约。

实际用户将会打个折扣

简单的操作、庞大的预约量并不代表真实的5G用户。

记者通过采访发现，存在猎奇心理的用户不在少数，很大一部分人甚至都没有换5G手机的打算，“套餐价格都还没具体确定，预约算是占个名额，动动手指的事儿”。

实际上，今年8月份，三大运营商提供了两个月的5G“用户免费体验方案”，似乎预示着10月份将正式推出5G套餐。但对于具体推出时间，三大运营商相关负责人都回应说：“暂时没有确切消息。”

此前，中国联通董事长王晓初曾透露，中国联通5G推广分为两个阶段，第一阶段是过渡期，从当时到11月份和12月份，套餐月租最低为190元。以此为参考，如果是网龄3年及以上的预约用户办理，则活动期内该套餐月租可降至133元。

此外，据相关消息称，电信5G套餐各档位价格也已基本确定，预计将从199元至599元不等。业内分析认为，考虑到三大运营商在5G建设和商用过程中的步调高度一致，中国移动的资费水平应该也会与联通、电信相仿。

独立电信分析师付亮认为，5G套餐于10月推出的可能性很大，但真正升级为5G套餐的用户可能远低于预约量，今年的5G用户数也难以形成规模。“预约用户能否成为真正的5G用户，还需要看5G套餐本身是否有吸引力。”

与此同时，不少业内专家也表示，尽管相较于5G的成本而言，5G套餐价格不算高昂，但相比4G价格而言，也是用户望而却步的症结。

消费者的顾虑点

当然，除了套餐本身价格之外，手机价格、功能应用、组网制式、网络覆盖等也都是用户对于5G观望的原因。

手机价格是消费者选择5G最关心的问题之一。不过对于这一点，用户似乎不必太过担忧，根据各大厂商此前的表态，明年底，5G手机的价格有望进一步走低。

从目前最新发布的5G手机来看，价格正在迅速下降，号称“最便宜5G手机”的iQOO Pro 5G版首次将售价定位在3798元。而运营商针对5G手机的购机补贴，无疑降进一步降低用户更换5G手机的门槛。

此前，中国移动通信集团有限公司副总裁李慧镝也明确表示，中国移动将推动5G芯片和终端价格快速下探，2020年底推出1000元到2000元档5G手机，实现高、中、低端5G产品协同发展。

中国电信预计，2020年中将迎来5G手机规模换机潮，5G手机价格将迅速下降；2020年上半年5G手机将普及至3000元以下价位段，2020年底可覆盖2000以内价位段。

vivo副总裁胡柏山在接受媒体采访时表示，5G手机明年三季度或进入2000元档，而vivo iQOO Pro 5G版售价3798元，也是目前市面上售价最便宜的5G手机。

功能应用方面，普通用户最关心的还是用5G可以干什么？5G手机除了网速快还有哪些好体验？目前来看，能够刺激消费者使用5G服务的特色应用还是VR/AR和网络云游戏等，而当前国内市场这方面的生态都不完善，内容尤其奇缺，这是影响用户选择5G终端的一大弊端。

5G组网制式方面，业内主流声音认为，NSA只是5G商用的过渡性方案，SA独立组网才是最终方向。

华为消费者业务CEO余承东表示：只支持NSA的5G是上一代5G，NSA很快被淘汰，SA才是“真”5G。而vivo通信研究院总经理秦飞则表示，今年所有推出的NSA单模5G手机，在明后年甚至未来十年内都能正常使用。

真假5G之争让消费者产生了很大的顾虑，毕竟如果未来SA升级可能会给消费者带来换机的成本。

网络覆盖方面，三大运营商已在国内一线及省会城市的部分热点区域进行了5G网络覆盖。但在更广阔的非省会地市，5G网络覆盖仍处于早期阶段，只是点状覆盖，这就使得很多消费者不能够获得良好的网络体验。

种种情况都在反映，超千万的5G预约用户或许只是表象，实际用户在数量上会有所下降。当然，5G实际用户低于预约数这只是短期现象，在5G网络全面覆盖、手机价位降低以及功能丰富之后，5G一定会成为主流。