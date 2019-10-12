国家邮政局：9月中国快递发展指数为222.4，同比提高23.7%

据国家邮政局公布的数据显示，2019年9月中国快递发展指数为222.4，同比提高23.7%，呈现稳中有进的态势。

具体来看，9月，快递发展规模指数为230.8，同比提高26.1%。从分项指标来看，快递业务量预计完成56.9亿件，同比增长27%,相当于2012年全年业务量。快递业务收入预计完成662亿元，同比增长24.6%。前三季度，累计完成快递业务量440亿件，同比增长26.7%，与上年同期基本持平；累计完成快递业务收入5285.5亿元，同比增长24.5%，增速快于上年同期，是同期服务业生产指数增速的3倍多。

9月，快递服务质量指数为312.1，同比提高23.4%。从分项指标来看，快递有效申诉率不到百万分之0.3，同比改善六成多。消费者快递服务满意度为78.3分，同比提高0.1分。重点地区72小时准时率为74.3%，同比提高2.4个百分点。前三季度，快递服务满意度为78分，与上年同期持平；72小时准时率为73.6%，同比小幅改善；快递有效申诉率降到百万分之一以下，同比改善三分之二以上。

9月，快递发展能力指数为173.8，同比提高18.7%。从分项指标来看，快递支撑网络零售额超过7000亿元，同比增加1000多亿元。快递业务收入占国内生产总值的比重超过8‰，同比提高1.3个千分点。前三季度，预计快递支撑网络零售额将达5.8万亿元，占社会消费品零售总额的比重约为19.6%，对促进消费增长的作用凸显。快递收入占国内生产总值的比重为7.7‰，同比提高0.6个千分点，对经济增长直接贡献提升。

9月，发展趋势指数为74，同比提高21.8%。预计10月快递业务量接近60亿件，同比增长27%，业务量和业务收入增速仍将高于上年同期。从资本市场预期来看，快递板块整体回升，受上市快递企业业务量高速增长影响，资本市场对行业增长预期同比上升14.7%。

国家邮政局称，四季度是快递业务的旺季，受网络购物集中促销影响，快递市场需求将集中释放。我国快递基本面持续向好，传统需求依旧强劲，新的增长动能不断涌现，市场要素资源持续活跃，快递市场发展还有很大的空间，行业仍将保持强劲增长势头。

点击查看完整报告