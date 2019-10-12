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苹果将拍《兄弟连》的姐妹篇《空中英豪》

2019-10-12 14:46:53来源：威锋网作者：Marcus责编：懒猫评论：

一提起战争题材的电视剧，就不得不提起由史蒂芬·斯皮尔伯格和汤姆·汉克斯共同制作的《兄弟连》以及《太平洋战争》了，而当时其实还有一部改编自《空中英豪》的姐妹电视剧也处于立项状态，但后来一直没有下文。

如今，根据外媒报道，苹果已经宣布接手这一项目并计划未来在 Apple TV+ 上线。据称，这部限定剧集的预算将达到2.5亿美元，时长达到8个小时，并将由曾经负责过《兄弟连》的John Orlof以及《火线警探》的编剧Graham Yost执笔，而史蒂芬·斯皮尔伯格和汤姆·汉克斯也将继续合作，共同负责制作这部剧集。

《空中英豪》的原著作者是普利策奖得主唐纳德·L·米勒，其与《兄弟连》《太平洋战争》一起被称之为「二战三部曲」。

值得一提的是，《空中英豪》也将成为苹果成立的内部工作室的首部作品，该工作室将由苹果的全球视频负责人Zack Van Amburg和Jamie Erlicht领导，这两人在加入苹果之前均曾为Sony Pictures工作。

除了预定《空中英豪》以外，据传苹果最近还和导演阿方索·卡隆签下了一份协议，后者将为Apple TV+提供一系列独家内容。阿方索·卡隆的知名作品包括《罗马》《地心引力》《小公主》等，他去年凭借《罗马》在奥斯卡金像奖中斩获最佳导演、最佳摄影的殊荣。

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关键词：苹果

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