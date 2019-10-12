阿里王磊致员工信：饿了么、口碑全面完成融合

10月12日下午消息，饿了么、口碑合并一周年之际，阿里巴巴集团合伙人、本地生活服务公司总裁王磊发布致员工信，他在信中表示：“饿了么和口碑两支部队，已经融合成为一支能征善战的本地生活军团。”

据悉，饿了么口碑年初启动的“三个100万”目标已提前完成，实现了新增100万商户上线、服务100万商户数字化升级、新增100万就业。

过去一年，在下沉至三四线城市市场、蜂鸟即配宣布品牌独立的同时，饿了么口碑和阿里经济体的融合也全面完成。王磊认为，现在是一个历史性的时间点。整个经济体价值观升级、本地生活团队整合初步成形，长成了一个近2万人的组织。未来本地生活要全面支持服务业升级，做新消费的NewBuilder。

在这样的背景下，王磊也向团队提出了新的要求。不久前，阿里巴巴集团公布“新六脉神剑”，他在信中称，首先要让“新六脉”成为大家的共同语言。接下来，本地生活的所有员工都要考核价值观，进行高频沟通。

此外，王磊提出用“新六脉”重新审视、升级业务和组织。要让“客户第一，员工第二，股东第三”成为出发点，让团队和沟通“因为信任，所以简单”，大家都“此时此刻，非我莫属”。“价值观不是墙上的口号，而是像水一样渗透到每个人的言行举止和业务抉择中。阿里巴巴的历史已经无数次地证明了这一点：不是因为我们成功了才要坚持价值观，而是因为坚持价值观才成功。”王磊说道。（何畅）

以下为阿里本地生活服务公司总裁王磊致员工信全文：