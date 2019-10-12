2019Q4，IT之家开启新一波招募，欢迎小伙伴加盟。

本次的首推职位有资深科技新闻编辑、智能硬件编辑（家电、智能家居方向）、技术教程类编辑、评测编辑，运营，欢迎大家投递简历（务必附作品、工作经历、工作成绩等）。



要求及薪资，请看具体岗位需求。

一、简历投递和此次招聘的注意事项



投递简历时邮件主题请注明个人姓名+应聘岗位+电话 ，并务必附上简历及作品（必须）；

所有岗位均为全职，工作地点现阶段位于山东省青岛市市南区动漫产业园E座；

二、本次招聘岗位和具体要求

产业编辑：

工作经验2年以上，熟悉TMT或硬件产业；

擅长发现行业热点，挖掘行业深度；



文笔严谨、流畅；

应聘此岗位需提供文章作品（附件、链接均可）。

产业编辑薪资：绩效薪资，下有保底，上不封顶，优秀者确保月薪不低于9K。

评测编辑：

可独立完成手机、电脑、DIY及家电等任一硬件产品测评；

应聘此岗位需提供测评作品（附件、链接均可）。



教程编辑：

喜欢折腾，热爱开源、追求小而美的问题解决方案；

能解决各类系统问题、能发现解决各类需求的软件或APP；



应聘此岗位需提供教程、推荐类作品（附件、链接均可）。

学院编辑薪资：绩效薪资，上不封顶，优秀者月薪不低于8K。

科技资讯编辑：

对行业、产品了解；文笔流畅，可客观描述事情或事物；

有过投稿、或其他网站投稿者优先；

中文或新闻相关类专业优先。

应聘此岗位需提供作品（附件、链接均可）。

快讯编辑薪资：绩效薪资，上不封顶，优秀者月薪不低于8K。

运营：

熟悉运营的策略、模式，对数据高度敏感；

思路敏捷、表达流畅，沟通能力强，执行迅速；

整体规划并实施IT之家各类内容运营；

统筹IT之家在各平台的运营策略；

对数据敏感，细节控；手快麻利，沟通流畅，自我要求严格；

视频：

思维灵活，执行能力强；

抖音、快手、B站或Youtube，有重度依赖症；

追求细节完美；

对视频有热爱，并能为好视频付出；



新媒体：

运营IT之家微信公众号或微博帐号；

对行业热点或话题敏锐，能挖掘热点及热点背后的真相；

有新媒体从业或运维经验；

期待你的简历和作品。

