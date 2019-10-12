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IT之家，招聘！

2019-10-12 15:36:41来源：IT之家作者：学士责编：学士

2019Q4，IT之家开启新一波招募，欢迎小伙伴加盟。

本次的首推职位有资深科技新闻编辑、智能硬件编辑（家电、智能家居方向）、技术教程类编辑、评测编辑运营欢迎大家投递简历（务必附作品、工作经历、工作成绩等）。

要求及薪资，请看具体岗位需求。

、简历投递和此次招聘的注意事项

  • 投递简历时邮件主题请注明个人姓名+应聘岗位+电话 ，并务必附上简历及作品（必须）

所有岗位均为全职，工作地点现阶段位于山东省青岛市市南区动漫产业园E座；

二、本次招聘岗位和具体要求

  • 产业编辑

工作经验2年以上，熟悉TMT或硬件产业；

擅长发现行业热点，挖掘行业深度；

文笔严谨、流畅；

应聘此岗位需提供文章作品（附件、链接均可）。

产业编辑薪资：绩效薪资，下有保底，上不封顶，优秀者确保月薪不低于9K。

  • 评测编辑

可独立完成手机、电脑、DIY及家电等任一硬件产品测评；

应聘此岗位需提供测评作品（附件、链接均可）。

  • 教程编辑：

喜欢折腾，热爱开源、追求小而美的问题解决方案；

能解决各类系统问题、能发现解决各类需求的软件或APP；

应聘此岗位需提供教程、推荐类作品（附件、链接均可）。

学院编辑薪资：绩效薪资，上不封顶，优秀者月薪不低于8K。

  • 科技资讯编辑：

对行业、产品了解；文笔流畅，可客观描述事情或事物；

有过投稿、或其他网站投稿者优先；

中文或新闻相关类专业优先。

应聘此岗位需提供作品（附件、链接均可）。

快讯编辑薪资：绩效薪资，上不封顶，优秀者月薪不低于8K。

  • 运营：

熟悉运营的策略、模式，对数据高度敏感；

思路敏捷、表达流畅，沟通能力强，执行迅速；

整体规划并实施IT之家各类内容运营；

统筹IT之家在各平台的运营策略；

对数据敏感，细节控；手快麻利，沟通流畅，自我要求严格；

  • 视频：

思维灵活，执行能力强；

抖音、快手、B站或Youtube，有重度依赖症；

追求细节完美；

对视频有热爱，并能为好视频付出；

  • 新媒体：

运营IT之家微信公众号或微博帐号；

对行业热点或话题敏锐，能挖掘热点及热点背后的真相；

有新媒体从业或运维经验；

期待你的简历和作品。

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