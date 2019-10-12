法院认定《立陶宛早报》有关华为涉非盟报道失实

近日，立陶宛维尔纽斯市地方法院（District Court of Vilnius City）认定《立陶宛早报》（Lrytas UAB）2018年12月发表的一篇文章存在对华为公司的不实报道，责令该报于判决生效后的两周内在其网站上刊登声明澄清相关不实信息，并承担华为的部分诉讼费用。华为公司对这一裁决表示欢迎。

《立陶宛早报》在2018年12月14日发表题为《中国巨头在立陶宛蓬勃发展》的报道，报道称从2012年开始的五年内，非盟总部的各种数据每晚都被发送到位于中国的服务器，并暗示该事件与华为公司提供的部分电信设备有关。该报道毫无事实依据，严重损害了华为公司的声誉。

事实上华为向非盟交付的解决方案一直由非盟的IT员工所控制、管理和运作，华为既没有掌控数据，也没有将数据转移到任何地方。华为于2019年3月发起诉讼，请求法院认定该报道不实，并要求《立陶宛早报》公开澄清报道中的错误之处。法院支持了华为的相关主张，判决书称，该报道让读者产生了误解，严重损害了华为的商业名誉。

在法院作出判决后，立陶宛早报于2019年9月26日在其官方网站刊登澄清声明，承认相关不实报道损害了华为的声誉。

（澄清声明链接：https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2019/09/26/news/paneigimas-11968303/）

华为感谢立陶宛维尔纽斯市地方法院的公正判决。我们也再次重申，网络安全和用户隐私是华为的最高纲领，华为从来没有、将来也不会在设备中安装后门。过去30年来，华为公司在全球170多个国家和地区，为30多亿人提供服务，保持了良好的产品质量与安全记录。我们与全球运营商、企业、渠道、供应商以及广大消费者建立了相互信任、互相尊重的宝贵合作关系，华为的质量与安全记录有迹可循，这也是我们一直珍视的宝贵财富。对于任何刻意抹黑，以及毫无事实依据的公开指控，我们将采取法律手段维护我们的合法权益。