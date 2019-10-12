QQ音乐安卓版v9.5.5.5内测更新，可桌面浮窗识别其他App播放歌曲

IT之家10月12日消息 腾讯QQ音乐安卓版v9.5.5.5内测版现已向部分用户推送，本次更新新增“听歌识曲”支持使用桌面悬浮窗进行听歌识曲，可轻松识别其他App中播放的歌曲，对于喜欢玩抖音或者喜欢音乐的用户来说，这个功能可谓是福音。

QQ音乐上一个较大的功能更新是为魅族机型适配了状态栏歌词功能（QQ音乐v9.3.5版本），该功能允许用户边聊天边看歌词。据了解，状态栏歌词是魅族手机一项独有的功能，目前其他手机机型暂不支持此功能。