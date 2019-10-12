运营商联手共建5G网络，高通称其他国家可能也会跟进

三大运营商启动5G预约工作之后，预约用户数量如今已超过1100万。业内预计，运营商最快将于本月晚些时候发布5G套餐。随着5G正式投入商用，新一代蜂窝网络覆盖情况也成为大家非常关心的问题。

5G使用的无线频率比前几个G更高，要在同一个区域实现网络覆盖，需建立更多的基站，因而运营商共建共享5G网络无疑是解决问题的一个重要途径。

最近接受国内媒体采访时，高通高级副总裁及4G/5G业务总经理马德嘉博士（Dr. Durga Malladi）也谈到，中国电信和中国联通共同构建5G网络的举措，高通很认可，“我们很高兴看到这一做法，这也能够确保5G以更快的速度在全国范围内展开部署。”他同时表示，目前来看，这是第一批共建5G网络的运营商，未来其他国家和地区可能也会有类似的情况。

原来，早在上个月，联通与电信就宣布进行5G网络共建共享合作，网络建设区域包括北上广深及天津、郑州、重庆、杭州等众多城市。同时两家运营商也在积极研究宽频设备，支持100MHz+100MHz的频率，相当于物理意义上的共享（注：联通、电信获得的5G频率范围是相邻的，带宽均为100MHz）。共建共享也意味着建网成本的降低，或许还会传递到消费者身上，享受更实惠的5G资费标准。

5G网络建设是持续性、复杂的系统工程，除了运营商之间的合作，运营商与基站供应商、终端厂商等各方的协作也是常态。此前，高通推出的芯片组、测试平台等5G解决方案，已加入三大运营商的5G测试等工作。中兴、大唐等多家基站供应商也与高通合作，在2.6GHz、3.5GHz等多个5G频段完成了互操作测试，为我国5G网络建设提供支持。

最新消息还显示，截至上月底，移动已经在50多个城市建设了3.6万个5G基站，预计今年基站数量将超过5万个。同时，另外两家运营商今年也分别计划在40多个省区市、50个城市建设4万个基站。三大运营商在全国各地5G网络建设上的积极布局，再加上共建共享带来的高效网络覆盖，5G正式商用的日子真的要来了，你会是第一批5G用户吗？