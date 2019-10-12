特斯拉今年已交付25.52万辆电动汽车，超过去年全年

电动汽车厂商特斯拉在今年前三个季度已交付25.52万辆电动汽车，已超过去年全年。

特斯拉提交给美国证券交易委员会的文件显示，今年前三个季度，他们分别向消费者交付6.3万辆、9.52万辆和9.7万辆电动汽车，三个季度共交付25.52万辆。

特斯拉今年前三个季度所交付的电动汽车，不仅远高于去年同期，还超过了2018年全年。

去年前三个季度，特斯拉电动汽车的交付量分别为29980辆、40740辆和83500辆，共交付154220辆，较今年前三个季度的25.52万辆低了10万辆。

算上四季度的9.07万辆，特斯拉在2018年全年是共向用户交付了244920辆，较今年前三个季度的交付量也低了10280辆。

在前三个季度交付25.52万辆之后，今年特斯拉电动汽车的交付量，也有望达到其交付量目标的下限。特斯拉今年是计划交付36万辆到40万辆电动汽车，目前距离下限还有10.48万辆。而特斯拉最近两个季度的交付量是都超过了9万辆，并且已逼近10万辆，四季度有望超过10万辆，全年的交付量也就有望达到36万辆。

值得注意的是，去年四季度特斯拉电动汽车的交付量就已达到9.07万辆，但在今年一季度产量下滑，交付量也下滑到6.3万辆，如果不是一季度环比下滑，其今年前三个季度和全年电动汽车的交付量就会更高。