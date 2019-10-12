[仅此一天]腾讯视频会员年卡5折99元、超级影视VIP年卡4折198元

IT之家10月12日消息 腾讯视频VIP会员大促，VIP年卡5折99元（今日结束），月卡、季卡75折仅需15元/43.5元（10月13日结束），腾讯视频超级影视VIP会员年卡/季卡/月卡全系4折大促，仅售198元/59元/20元（10月17日结束）。

腾讯视频 原价/特惠价 购买 VIP会员年卡 ￥198/￥99 点此 VIP会员季卡 ￥58/￥43.5 点此 VIP会员月卡 ￥20/￥15 点此 超级影视VIP年卡 ￥488/￥198 点此 点此 点此 超级影视VIP季卡 ￥148/￥59 点此 超级影视VIP月卡 ￥50/￥20 点此

• 腾讯视频VIP会员：

原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；43.5元/3个月，点此购买（季卡）；15元/1个月，点此购买（月卡）。

• 腾讯视频超级影视VIP会员：

原价488元/年，可用于TV、手机、电脑和Pad，限时198/年，点此购买（年卡）；59元/3个月，点此购买（季卡）；20元/1月，点此购买（月卡）。

活动说明：

充值方式：自动充值(一般3秒-1分钟)

充值账号：填写需要充值的QQ号码，不支持手机号、微信号充值！（充值前请做好核对，写错账号无法退款和转移）

充值成功：请登录腾讯视频会员官网（v.qq.com）或者腾讯充值中心 （https://pay.qq.com/）查询您的会员状态和时间。

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