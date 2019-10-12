卢伟冰：Redmi红米8系列可以做到模拟使用24个月后，降低老化卡顿35%

IT之家10月12日消息 Redmi红米8系列将于10月14日下午3点正式亮相，Redmi红米8和Redmi红米8A也将正式发布。今日晚间小米集团副总裁、红米Redmi品牌总经理@卢伟冰 在微博表示，越是入门机，越应该把使用体验做好。并表示进行以上优化后，Redmi红米8系列新品可以做到模拟使用24个月后，降低老化卡顿35%。

卢伟冰表示越是入门机，越应该把使用体验做好。而使用体验好不好，最显性的就是手机用起来能不能持久流畅。

还科普了导致手机长久使用后卡顿的主要原因有两个：1、手机随着长时间使用内部存储空间变少，文件碎片增多，当应用需要较大存储空间时，会导致IO操作时间过长。2、手机开机时间长，安装应用多，后台内存占用越来越大，前台应用无法申请到足够的内存。

官方介绍称Redmi红米8系列的解决方案是将MI Turbo升级到2.0版本，在文件系统、硬件存储和内存管控方面均有升级。文件系统和硬件存储方面：更科学的文件系统碎片整理、更聪明的IO读写逻辑、更智能的无感垃圾回收；内存管控方面：更合理的杀内存逻辑。

最后，卢伟冰称Redmi红米8系列在进行优化后，可以做到模拟使用24个月后，降低老化卡顿35%。