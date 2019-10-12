268元，微软Office 2019家庭和学生版永久授权密钥35折特惠

微软官方商城经销商大福龙数码专营天猫店针对Office 2019家庭和学生版进行促销活动，日常价588元，限时限量320元券，实付268元新低（微软官方零售价748元），领券并购买。

Office 2019家庭和学生版包含Word、Excel和PowerPoint三大部件，为永久授权，支持电脑重装、设备更换的重新激活（需绑定微软帐号可支持移机），限1台PC使用（不支持Mac）。

Office 2019更新，是对过去三年在Office 365里所有功能进行整合，其中部分更新如下图：

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• 有需要的用户，也可以前往辣品选购Office 365个人版和家庭版：

自2018年10月2日起，Office 365个人版和家庭版订阅用户权益升级：个人版和家庭版订阅用户安装设备将不再设限，每个账号最多可激活5个设备，家庭版从5个账号增加到6个，还有1TB OneDrive扩容。因此推荐选购家庭版订阅，性价比更高。

Office 365个人版1年订阅电子版：

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Office 365家庭版1年订阅电子版：

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下单后，Office 365 家庭版电子码在线秒发；在订单“备注”里填写希望领取的赠品（微软笔记本、Office 365马克杯，二选一）以及邮寄地址，赠品将于工作日包邮寄出。



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• 常见问题：https://products.office.com/zh-cn/microsoft-office-for-home-and-school-faq

• 官方支持：https://support.office.com/zh-cn

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