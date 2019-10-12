首个5G智能电网切片集采：华为中标，报价403万

10月12日消息 近日，中国移动5G规模组网建设及应用示范工程5G智能电网项目-切片管理服务平台（2）的中标候选人公示，华为独家中标全部份额。其投标报价为3797047.78元（不含税），含税价为4030767.99元。

据此前招标公告显示，中国移动5G规模组网建设及应用示范工程5G智能电网项目-切片管理服务平台（2）项目，将采购一家供应商提供第三方软件、定制化软件开发与系统集成服务。要求投标人对切片管理服务平台有一定了解，且具有相关系统开发和集成能力。项目地点：北京、雄安、深圳。

据了解，这是中移动首次对5G智能电网切片集采。自今年8月份以来，中国移动陆续开启5G规模组网建设及应用示范工程5G智能电网项目的相关集采。先后集采了5G电力定制化通信仓、电信行业核心能力服务平台及切片管理服务平台。预加快5G智能电网项目的建设。

智能电网是5G在垂直行业的典型应用之一。5G“高速率”的特性可满足巡检机器人、无人机巡检、应急通信等智能电网大视频应用需求，“低时延”的优势可助力电网企业实现智能分布式配电自动化，而“广连接”则对应各类电网设备、电力终端、用电客户的通信需求爆发式增长趋势。《5G助力智能电网应用白皮书》指出，5G网络切片、能力开放两大创新功能的应用，将改变传统业务运营方式和作业模式，为电力行业用户打造定制化的“行业专网”服务，可更好地满足电网业务差异化需求。