苹果月底还有一场发布会？这些新品值得你关注

每年的9月份是苹果集中发布新品的日子，今年带来了全新的 iPhone 11系列、Apple Watch Series 5，以及10.2英寸的iPad。虽然时间已经排得很满，但还有很多爆料的新品未在这场发布会上出现。

根据多家外媒报道，苹果很有可能为这些新品再开一场发布会，就像去年一样，时间就在10月底。而在这场发布会上，也有很多让人期待已久的产品，比如16英寸版的MacBook Pro、新款iPad Pro，以及支持降噪的AirPods、Apple Tag等配件。

10月底的苹果发布会还有哪些看点？下面我们就一起来盘点一下。

更大更强的MacBook Pro

本场发布会最受期待的，无疑是16英寸版的MacBook Pro。自从2011年的最后一款17英寸MacBook Pro之后，苹果再也没有推出过如此大尺寸的MacBook机型。

▲图片来自：9to5Mac

新的16英寸MacBook Pro会采用超窄边框，显示屏更大，但机身尺寸和目前的15英寸版保持一致。硬件方面，新机配备LG Display的3072 x 1920分辨率显示器。英特尔在8月份发布了第十代处理器Ice Lake，不过今年的MacBook Pro可能不会这么快搭载，新机会沿用目前15英寸版的第九代Coffee Lake处理器，配置为2.4GHz 8核。新机可能配备96W USB-C电源适配器，外形与目前的87W充电器接近。

▲图片来自：9to5Mac

更受关注的是，新机将弃用受人诟病的蝶式键盘，重新用回传统的剪刀式设计，键程更长且不易损坏。还有预测显示，苹果将会在2020年全面改用剪刀式键盘。

据报道，16英寸MacBook Pro价格很可能高达3000美元起。

搭载浴霸三摄的iPad Pro

iPad Pro也是很多人比较关注的产品。有了iPadOS以及Mac的Sidecar功能（将iPad作为Mac的第二显示屏），iPad Pro能发挥更大的作用。

▲图片来源：WindowsUnited

新款iPad Pro最大的提升，就是可能会搭载与iPhone 11 Pro类似的三摄系统（后置），支持ToF技术。它可以在拍摄时获取更精确的景深信息，用于肖像模式。另一个作用是对AR的提升，游戏体验更好，创作者能用AR工具进行创作。加上iPadOS在生产力上的提升，iPad Pro可以完成拍摄、剪辑等一系列工作。

另外，iPad Pro预计会配备iPhone 11芯片的升级款，A13X仿生。

▲图片来自：Macotakara

支持降噪的AirPods

除了重要产品线的更新，这场发布会还可能有几款配件作为「佐料」。

备受欢迎的AirPods虽然在今年3月份迎来了升级，但并不是更新换代。最近，有人在iOS 13.2 Beta版中发现了新的AirPods图标，以及新的动画。它采用入耳式设计，据说还支持防水，系统中会提供多种声音模式，用「聚焦模式」控制降噪开关。

▲图片来自：9to5Mac

▲图片来自：Twitter @Guilherme Rambo

更小、更便宜的HomePod

亚马逊和Google在智能音箱市场竞争激烈，而苹果只推出过一款HomePod就再无声音。虽然它在音质上表现不错，但价格偏高，「智能」方面也差点意思。在iOS 13中，Siri开始支持第三方播放器了，苹果也在官网更新了几个HomePod的新功能。有消息称，苹果会推出一款更便宜、更小巧的HomePod，名字可能是HomePod Mini。

▲图片来自：iMore

支持主机手柄的Apple TV

为了配合游戏订阅服务Apple Arcade、视频订阅服务Apple TV+，苹果可能会在今年对Apple TV进行更新。tvOS 13目前已经支持主机手柄，与iOS 13同步。

搭载U1芯片的Apple Tag

还有一个未在9月份发布会上出现的One more thing，就是Apple Tag。目前iPhone 11系列已经内置U1芯片，支持更快更精准的AirDrop，而它的作用远不止此。在iOS 13代码中，已经有人发现了一款「追踪器」配件。它可以放置在钱包等贵重物品中，与手机远离时会发出声响，方便用户定位、找回。

▲图片来源：MacRumors

▲图片来自：AppleZein