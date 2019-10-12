佳能这个钥匙扣随身相机，防水防震还能防熊孩子？

智能手机已经成了很多人日常必备物品，不仅充当电话功能，还是我们手边的相机、游戏机、播放器……但有些时候，如此强大却不一定是好事情，比如面对爱玩手机的熊孩子们。

相信一定会有大人也遇到过同样的烦恼，孩子们拿起手机就不松手，玩游戏、听音乐、拍照他们就能玩好久，这时候，把这些工具分离出来或许会对孩子们更好，比如佳能即将推出的一款随身相机Ivy Rec。

从外形看，Ivy Rec长条形的设计配合多彩的外壳给人的感觉像是一条大号口香糖，它的机身设计小巧便携，重量只有86g，比GoPro还要更轻，但更重要的是，它可以像钥匙扣一样随时挂在衣服或者背包上。

作为一款随身相机，佳能Ivy Rec提供了一颗1300万像素1/3英寸镜头传感器，可以拍摄最高1080p/60fps视频内容，每次录制时长10分钟，并且通过机身背面的滚轮，你可以非常方便切换不同工作模式。

拍照方面，Ivy Rec可以拍摄4:3或者1:1的照片，有意思的地方在于，虽然没有取景器，但你可以通过一旁的钥匙扣方框进行取景，而如果有更多需求，它也可以通过手机App连接进行取景拍摄。

同时，为了能让熊孩子们玩的开心，佳能Ivy Rec还支持IP67级别防水，在1米深水下可以坚持30分钟，同时支持防震，即便不小心摔在地上也不用担心，这两点是一般相机做不到的。

佳能Ivy Rec并不是一个强大的户外相机，一方面它不同于GoPro那样的专业运动相机，不具备防抖拍摄能力，另一方面也没有配备闪光灯，在光线不好的情况下也许并不理想，但这款产品显然更偏向于儿童青少年，也适合父母选购给孩子们，它的功能并不如手机那样强大，但如果不想让孩子们沉迷手机，这样的产品也许是另一种思路，它给人的感觉像是运动相机入门产品。

虽然佳能Ivy Rec售价130美元的售价看起来并不算便宜，考虑到如今有不少体积小巧的录像设备存在，它看上去优势并不大，但这款产品或许让人期待的是它的画质、防水、防震以及能当钥匙扣的时尚属性，也算是有其独特卖点。这款产品将在10月16日上架Best Buy平台，感兴趣的话可以进一步了解。