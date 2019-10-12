“酷公司”定义新世界

一项创新的到来可以有很多种缘由。

2016年12月，硅谷，埃隆·马斯克正开车拥堵在路上。这令追求极致效率的他烦躁不已，于是发了一条推文：「堵车快把我逼疯了！我要造一台隧道挖掘机，开始挖隧道」。不到1小时，这个项目被正式命名为「The Boring Company」，2小时后，他再次发推：「我们真的要开始挖隧道了。」

这很马斯克，如果联想到他之前自己从零开始自学造火箭的决定和行动。

按照他的规划，这个地下隧道网络将多达30层，可传输汽车和超级高铁。汽车可通过电动滑板来进行传输，速度可接近音速的1200公里/小时，这是一种效率可以比飞机高的交通工具。而且，理论上这个超级高铁的造价，预计是加州高铁计划的十分之一。听上去就很疯狂。

艺术家蔡国强曾这样跨界谈论科学技术的应用，「如果说艺术创造能够表现这个时代，带领这个时代生活样式和思考样式前行的，则是科技的开拓者们」。那么，用技术改变生活，便是科技公司们表达浪漫与魅力的最优方式。

2018年12月，开着特斯拉的马斯克穿越了位于自家的太空运输公司SpaceX公司后院的地下短距离测试隧道，现身The Boring Company媒体发布会，兑现了他的承诺。随后，The Boring Company正式获得了一份4860万美元的合同，为拉斯维加斯会议中心设计和建造一个超级高铁系统，并为芝加哥中心的奥黑尔机场提供航站楼之间的隧道交通。

这是一个传奇的故事，极客精神带来社会的进化和商业的奇迹。一项技术不断发酵，演变成新的生活方式；不同种生活方式组合到一起，构成每个人的生活。在中国，技术孕育的故事「因地制宜」，他们定义和塑造了中国的科技景观，同样丰富精彩。并且，我们还能够从中窥见全世界未来的共性。

技术抵达的途径

2014年，《华尔街日报》发表了题为《中国创新机器的崛起》的文章，称近年来中国科技公司凭借硬件和软件等领域的创新开始挑战全球科技巨头，并引领电信、移动设备和在线服务等行业的趋势。

站在2019年的节点往回梳理过去的这波技术脉络，2009年3G发牌，移动互联网在中国生根发芽，这段时期诞生了微信；2013年至2015年，4G牌照陆续发放，移动互联网开始实现真正意义上的弯道超车，TMD（字节跳动、美团、滴滴）顺应趋势迅速崛起。靠大数据和推荐算法杀出重围的今日头条蜕变为字节跳动，基于LBS算法匹配等技术的美团和滴滴成为新晋独角兽。2019年5G发牌，为AI、大数据、云计算、物联网、区块链等新兴技术重新点燃了活力，以数字技术为核心的第四次工业革命再次向前走了一步。

相应的，每一个时代都有它独特的技术底色。阿里巴巴集团首席技术官兼阿里云智能事业群总裁张建锋在今年的云栖大会上表示，云、大数据、智联网、移动协同等已经成为数字经济的四大关键技术。从需求到生产，从供应到运营，数字经济需要全要素的数字化升级和创新，而这一切背后都需要现代信息技术驱动。无论具体哪种技术，几乎都可以归纳为数字化技术。我们正站在这个历史节点上。

趋势不可阻挡。第一次工业革命造成了大量工人被机器取代，工作岗位发生了迁移。数字经济的发展同样会引起就业结构的巨大变化。根据世界经济论坛发布的报告，今天上小学的孩子有65%最终将从事现在还不存在的全新职业。每一天，我们都是在和过去告别。这没什么可悲伤的，人们是如此迷恋历史中群星闪耀的年代，以至于常常忘记，深处时间之中的我们，也正在创造着一个又一个文明的经典。

不过，只有那些勇敢拥抱变化，同时不断迭代进化，为社会创造价值的组织，才能长久地伫立在残酷的商业世界里，不断地定义这个世界。

诞生35年的联想，自ThinkPad诞生以来，已经成为商务办公这条赛道上的标杆代表之一，在收购IBM全球的台式、笔记本电脑及其研发、采购业务之后，全球化的道路也走得更加稳健。穿越过行业的高峰和低谷，这家深处IT赛道的科技巨头率先感知到了潮水的方向——数字技术正变得更为精深，一体化程度更高，更适应快速迭代的需求，于是开始进行自我数字化和智能化转型。并将在此过程中积累的丰富的实践经验与能力开放了出去，于是诞生了它的新业务——联想中国区设立中小企业事业部（SMB），致力于推动中小企业数字化转型，着力打造了中小企业服务平台，为成长型企业的IT采购及服务提供官网专属入口。

在杭州的滨江物联网小镇，小镇周围拥有超过5万家企业，员工数量超过250万。工欲善其事，必先利其器。为了促进小镇上的中小企业发展而成立了thinkplus方案中心，通过强化线下终端用户触点的形式，将更加垂直化、短链化的服务带入到企业中，直接连接用户。按照趋势来看，这是一个新的富矿，可以看做是联想从偏重硬件到数字化综合服务的转型。最终，在数字技术浪潮下，无论传统企业还是互联网公司都不可避免地会被卷入其中。

真正拥抱数字化

今年的政府工作报告提出，全球经济数字化转型已经成为大趋势。而且，《中国数字经济发展与就业白皮书（2019年）》的相关数据显示，未来三年，全球至少50%的GDP将以数字化的方式实现，数字技术将全面渗透至各个行业，并实现跨界融合和倍增创新。

如何理解数字经济？与农业经济、工业经济一样，数字经济活动也需要土地、劳动力、资本、技术等生产要素和相应的基础设施与之配套。与以往不同的是，其中很多生产要素都需要数字化，且会产生「数据」这一新的核心生产要素。例如，安装了传感器的自来水总管与数字化停车系统。

原生于这波技术浪潮中的以技术驱动的团队几乎天生携带着新世界的基因。

主打AI+BI技术的商业智能公司观远数据，通过帮店长用数据做决策，实现单店销售额提升15%。它有力地向零售行业的店长们展示了商业决策可以越来越多地依赖于人机合作的模式。

成立于2011年的专注于家居赛道的SaaS软件公司，通过技术实现了「5分钟生成装修方案、10秒生成效果图」的个性化定制，更高效地呈现出了人们对于家的向往。不久前，其宣布打通施工交付，提供渠道、营销、设计、生产、施工五个环节一站式解决方案，目标实现产业数字化。

九号机器人旗下的畅销全球的两轮平衡车与电动滑板车你或许听过或使用过，在为我们的短途出行提供了两种新的选择之后，得益于技术深厚的积淀，不久前，他们又推出了无人配送机器人。将成为「末端物流运力提供商」的新愿景昭告天下。

技术驱动是这些公司耀眼的标签，数字化深刻地影响着其商业模式，他们在用这种方式去影响更多的人。我们称之为「酷公司」。然而，在中国的2600多万家中小企业中，绝大部分中小企业距离成为「酷公司」还有相当差距，IT基础设施和服务的不到位就成为了其第一道门槛。这也是联想SMB事业部选择这条赛道的原因。在数字化浪潮的大势之中，让技术驱动成为更多公司的标配，不仅是生意，更是有意义的事业。

如你所见，当今世界正发生着人类有史以来最为迅速、广泛、深刻的变化。这是一次催促更多人一起变酷的进程。面向前方的新世界，科技巨头们的新策略必然会是选择与「酷公司」们奋斗在同一战壕里。