部分用户升级macOS Catalina 10.15.0致Apple Mail数据丢失

IT之家10月12日消息 据开发人员报告称，有部分用户在升级到macOS Catalina 10.15.0（内部版本19A583）后发现自己的Apple Mail程序存在数据丢失的现象。

据悉，有部分用户在从MacOS Mojave更新到Catalina后发现自己的Apple Mail程序中原有的邮件数据是不完整或完全丢失的。

该名开发者表示这些问题值得引起注意，因为除非用户特意去查看自己的Apple Mail邮箱，否则他们可能不会意识到任何错误的发生。由于数据已同步到服务器，因此这些问题也可能会对其他计算机和设备构成影响，而邮件数据在不断变化，目前尚没有较为简便的方法将原有数据与用户更新系统之前最新备份的邮件数据进行合并，因此很难依靠备份来恢复。



虽然仍然存在一定风险，不过对重要资料进行备份仍然是一种好习惯，不过开发者也表示用户在使用呢macOS Mojave系统时所进行的Time Machine备份可能无法在Catalina系统上完全恢复。

目前尚不清楚这一现象的发生是由于Apple Mail程序本身的问题还是由于其他因素（例如Mac或邮件服务器上的问题）引起的。苹果公司周五向开发人员发布了“macOS Catalina”10.15.1 beta版，但尚不清楚该版本是否解决了Mail应用程序的错误。因此该名开发者也建议长期使用Apple Mail的用户“暂时不要更新到Catalina”。





