富士发布新一代手机照片打印机，所见所得即分享

在手机拍照大行其道的今天，实体相纸的气息依然不能忘怀。一次成像产品的魅力在于所见即所得，所得即分享，所以instax这样的“拍立得”产品才会广受欢迎。

富士胶片今天在大连发布了新一代手机照片打印机instax mini Link，搭配手机APP，就能将手机里的照片打印成一张instax一次成像照片，并且创新融合了自拍变焦、视频打印、互动拼图、契合度测试、模版打印、拼贴打印等功能。

富士将“社交属性”创新融合到mini Link中，富士胶片（中国）投资有限公司总裁武冨博信先生在发布会上表示，富士期待通过mini Link手机照片打印机，把手机中庞大的数据化为实物，将人们的情感和思念真实地传递。

instax mini Link自带27种可爱的模版，还可以将照片拼贴打印，或者是让一张照片分割多张来组合打印。

它更注重社交，在拍照后选择简单的“契合度快速测试”或者“精准测试”，就能在照片上打印出instax mini Link测算出的合影中2个人的“契合度”，可以用在聚会或者party中玩游戏。

“互动拼图”可以让一起聚会的朋友们从各自手机相册中选择一张照片进行创意拼图，拼出一张来自每个人的创意照片。

用专属APP自拍时，还能通过mini Link上的按键来化身遥控器，实现手机摄像头的数码变焦，让自拍取景更加方便快捷。

mini Link手机照片打印机还可以进行视频打印，在手机上查看视频并选择其中一帧镜头输出就能直接打印，无需截图！

发布会邀请到女子偶像组合BEJ48表演，来自富士胶片总部的安本一洋经理进行了视频录制，并演示mini Link视频打印功。

instax mini Link手机照片打印机售价799元，今天就已经上市啦。