特斯拉上海工厂二期建设加速，充电站等设施渐成形

据外媒报道，特斯拉上海3号超级工厂（GigaFactory 3）将于10月份开始生产首批中国制造的Model 3。为了实现这个目标，这座工厂的二期工程建设活动已开始加速，工地内的充电站等设施正逐渐成形。

无人机操作员Jason Yang和特斯拉粉丝Chao Zhou拍摄的视频显示，该工地二期区域所在的大片土地正在准备施工。部署在二期工地中的打桩机已经拆除，取而代之的是大片平整好的土地和许多立柱。二期工程的初始部分已经安装好屋顶桁架。

两位拍摄人员写道：“令人难以置信，七个月前我看到这些相同的立柱曾在一期施工区域出现，而二期比一期建设进度更快，更多未知的建筑正在形成，你现在可以想象这座工厂未来会是什么样子了！”

最新视频表明，新区的建设速度似乎快于总装楼的建设，总装楼是一期工程的重要组成部分。一期区域的屋顶桁架用了几个月时间安装，而工人们似乎只用了几周时间就可以开始在二期区域安装相同的立柱和屋顶桁架。

除了在二期区域的一系列建设活动外，特斯拉及其建筑合作伙伴在充电站建设方面似乎也取得了很大进展。最近拍摄的充电站视频显示，除了安装充电桩外，其余大部分工作已经竣工。

这些进展表明，特斯拉在中国本土电动汽车市场上的势头正在增强。甚至在上海工厂启动之前，来自特斯拉中国的进口数据就显示，该公司电动汽车同比增长了168%，这在很大程度上要归功于Model 3。仅在2019年8月，中国就进口了超过3700辆特斯拉汽车，同比增长468%。?

最近的消息表明，特斯拉上海工厂将于本月某个时候开始生产Model 3，试生产似乎已经开始，从生产设施内部泄漏的视频和在工厂测试赛道上看到的整车图片，都可说明这一点。总装大楼泄露的图像还显示，这些车辆已经上过漆，表明其喷漆车间已经开始运作。

中国目前正试图积极推动可持续发展战略，需要电动汽车公司加快向愿意购买新能源汽车的公众推广自己的产品。随着像特斯拉这样的知名电动汽车品牌提供基于本地生产、定价合理的车辆，随着其上海工厂的启动，电动汽车在中国的普及速度可能会再次加速。



