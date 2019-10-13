苹果macOS终端工具iTerm2被发现一个存在7年的重大漏洞

iTerm2是非常流行的终端模拟器，被许多开发者与系统管理员广泛使用，不少人甚至会用它来处理一些不受信任的数据，因此MOSS（Mozilla Open Source Support Program）这次选了iTerm2，并委托ROS（Radially Open Security）进行安全审核工作。

据了解，这个漏洞在iTerm2中已存在长达7年，目前分配到的编号为 CVE-2019-9535。这个漏洞可以让攻击者在使用者电脑上执行命令。

说起漏洞，iTerm2这个重大的安全漏洞由MOSS资助的安全审核团队发现，MOSS于2015年成立，从那时起就开始为开源开发者提供资金支持、协助开源与自由软件的发展。同时还支持开源技术的安全审核，MOSS的资金正是来自Mozilla基金会，以确保开源生态健康发展。

ROS发现iTerm2中的tmux整合功能有严重的漏洞，而且漏洞至少已经存在7年。简单来说，在大多数情况下，允许攻击者可对终端产生输出，也就是能在用户的电脑上执行命令。ROS提供了攻击的demo，而视频内容主要是进行表达概念性验证，因此当用户连接到恶意的SSH服务器后，攻击者仅示范开启的计算机程序，实际上还可以进行更多恶意指令。

Mozilla则提到，这个漏洞需要与用户进行一定程度的互动，然后攻击者才能进行后续的攻击行动，但是由于使用普遍认为安全的指令就会受到攻击，因此被认为有高度的潜在安全影响。现在Mozilla、ROS与iTerm2开发者密切合作，推出了最新3.3.6版本，而3.3.5的安全修补程式也已经发布。Mozilla表示，虽然软件会主动提示更新，但是希望开发者能主动进 行更新，减少可能被攻击机会。

目前iTerm2开发者现在已经发布最新的3.3.6版本，Mozilla也提醒使用者应该要尽快更新。