生物黑客大拿：劝告生物黑客不要再拿自己做实验

10月13日消息，据国外媒体报道，在上个月举行的年度生物黑客大会Biohack the Planet上，曾研发出夜视眼药水的生物黑客大拿加布里埃尔·利希纳(Gabriel Licina)劝告生物黑客不要再拿自己做实验。

▲向体内植入LED灯的生物黑客

每一项新技术都有先驱者和叛逆者。就像Homebrew计算机俱乐部为例，其在上世纪七八十年代推出了自己动手组装的电脑，为个人电脑革命打下基础。自从基因编辑科学承诺会让修改生物学功能像重写一段计算机代码一样容易后，推崇DIY的人士就认为这种前沿医学科学应该能够让自己修改或增强自身的生物学功能。在各种会议和Facebook等社交网络上，这些自称“生物黑客”的人有着各种戏剧性的举动。其中一人在一次合成生物学会议上给自己注射基因编辑技术Crispr。另一个人在名为“人体黑客大会”(BodyHacking Con)的会议上给自己注射一种未经测试的基因疗法，试图治愈疱疹。还有一名男子自己动手治疗艾滋病，结果导致扎针的腹部出现不良反应。

虽然勇敢者给观众留下深刻的印象，但也常常会把观众吓坏。今年7月，美国加州通过了一项旨在阻止自行进行基因编辑的立法，州监管机构也表示他们正在调查无证行医的生物黑客。一些自学成才的科学家说，颠覆现行体制的窗口已经关闭，现在是时候加入他们。在上个月举行的年度生物黑客大会Biohack the Planet上，利希纳在讲台上总结了这种情绪:“我想建议我们成熟一点，请不要再捅自己了（拿自己做实验）。”

迄今为止，最大的生物黑客成功案例是EmbediVet，这是一个针对牲畜的健康追踪系统，最初是为人类自身打造的生物识别植入物。开发这种产品的Livestock Labs公司看到了更多针对动物的市场机会，并从澳大利亚的畜牧业集团Meat & Livestock Australia获得了200万美元的早期融资。

大多数生物黑客自行开展的的基因治疗实验都失败了。北卡罗来纳州立大学基因工程与社会中心研究社区科学实验室研究员托德·库伊肯(Todd Kuiken)表示，衡量生物黑客成功的一个标准是，他们能否为科学领域的职业化开辟另一条道路，就像电脑黑客为软件工程师开辟道路一样。

大会组织者约西亚·扎伊纳(Josiah Zayner)开办了一个生物技术训练营，通过在线课程培训生物黑客们如何获得企业的科学工作岗位。他说，这是一种帮助生物黑客精神在更加专业化的基因组学产业中生存的方式，尽管他补充说，这远非理想。