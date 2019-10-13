电动汽车泡沫要破裂？“局外人”戴森发出警告信号

戴森公司（Dyson Ltd.）突然决定取消其价值25亿英镑（31亿美元）的电动汽车计划，英国首富詹姆斯-戴森（James Dyson）周四在致员工的一封信中表示，这家著名的真空吸尘器和吹风机制造商无法找到使该项目在商业上可行的方法。这是曾经飞速发展的电动汽车行业遇到的最新警告。

近年来，这个行业吸引了数百家初创企业，希望自己能够成为下一个特斯拉。但越来越多的迹象表明，随着政府缩减对该行业的补贴，竞争加剧，泡沫正在破裂。根据Sanford C.Bernstein的数据，7月份全球电动汽车销量出现有史以来的首次下滑，8月份更是创纪录地下滑了23%。

戴森的决定是该行业一个令人担忧的信号，伯恩斯坦分析师在一份报告中称，“特斯拉的未来仍然不确定。几乎所有试图跟进的电动汽车初创企业都面临挑战，这些初创企业大多可能会倒闭。事实上，进入汽车行业的门槛仍然很高。制造汽车是困难的。向电动汽车的转变将是昂贵的。”

竞争也越来越激烈。除了特斯拉，通用汽车和大众汽车等传统汽车制造商也在向电气化领域投入大量资源。大众汽车已承诺投入330亿美元，将电池动力汽车推向大众市场。苹果公司从大约2016年开始就有了一个汽车项目，不过据说该公司也已经收敛了自己的野心。

伯恩斯坦表示，人们越来越担心，面向新时代汽车制造商的充足廉价资金供应即将枯竭。

至于戴森，该公司表示，计划继续其25亿英镑的新技术投资计划，并将专注于生产固态电池和其他技术，包括机器学习和机器人。

新加坡经济发展局周五在一份电子邮件声明中说，“新加坡将在戴森的增长计划中扮演重要角色。”尽管戴森做出了上述决定，但新加坡“仍对包括电动汽车在内的先进制造业活动感兴趣”。

专家们曾对该公司在新加坡建造一家电动汽车工厂的昂贵计划提出质疑。新加坡的平均工资水平在全球名列前茅。约40年前，福特汽车公司关闭了在这个国家的最后一家汽车生产工厂。

分析师Steve Man表示，在这里生产汽车没有优势，“我希望新加坡不要对此事抱太大期望。”