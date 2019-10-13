美国疾控中心：因电子烟而患肺病的人一半进了ICU

北京时间10月13日讯，美国疾病控制与预防中心（CDC）官员上周五表示，几乎所有患有与电子烟有关的肺部疾病的患者都已住院，其中约一半最终住进了重症监护病房。

美国疾病控制与预防中心说，至少有26人死于今年7月首次发现这种肺部疾病，迄今已有近1300人患病。该中心还说，这种病症的扩散并没有减弱的迹象。美国卫生官员暂时将其称为EVALI，即电子烟或电子烟产品使用导致的肺损伤。

美国疾病控制与预防中心的首席副主任安妮-舒查特博士在周五的一次电话会议上告诉记者：“电子烟或电子烟产品对肺部造成的伤害有多严重，我怎么强调都不为过。”“这是一个关键问题，即使我们了解到更多情况，我们也需要采取措施防止更多病例的发生。”

该机构说，在CDC研究的约1000个病例中，96%的患者住院治疗。在342个病例中，47%的病人住进了重症监护病房。

医生们仍然不知道人们生病的原因，Schuchat说可能需要几个月的时间才能解开这个谜。她说，她认为“促成疾病的因素可能有很多，根本因素可能也不止一个。所以我认为我们总能调查出结果，但短时间内还不行。”

FDA烟草产品中心主任米奇-泽勒（Mitch Zeller）表示，FDA已经得到了来自23个州和美属维尔京群岛的725份患者吸食的产品样本。该机构已经开始检测超过300个样本，包括79个含尼古丁的产品和225个含thc（四氢大麻酚）的产品。一种可能性是在含有THC的油中含有维生素E醋酸盐，这种化合物可以使大麻的含量很高。

泽勒说：“这是一项非常复杂的调查，涉及的产品种类繁多，可能会有各种人对这些产品进行修改，特别是在涉及四氢大麻酚和其他混合物的情况下。”

疾控中心在其指导中敦促医生询问病人是否吸烟，以及他们使用了什么物质。在近600名患者中，76%的人报告使用了四氢大麻酚，13%的人报告仅使用尼古丁。