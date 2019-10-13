英国公司研发“声音T恤”，将音乐转化为震动触感

对大部分听力正常的人来说，没事听个歌是件非常普通的事，但对一部分听力障碍人士来说，想要欣赏美妙的音乐并没那么容易。近日，来自英国的CuteCircuit公司研发了一款“声音T恤”，这件衣服可以将音乐转化为具体感受，让听力障碍人士也一样能感知音乐的美妙。

据了解，CuteCircuit在这件声音T恤上嵌入十六个传感器，T恤与电脑系统相连，这个系统能够从不同位置的麦克风获取音频，然后再将音频传遍全身，为穿着者提供一种沉浸式体验。研发人员表示，“舞台上的所有麦克风覆盖不同的乐器，通过软件将声音转换成数据，再传送给T恤，16个震动的马达随着音乐的强度而跳动。例如，贝斯的声音反映在胃部，小提琴的声音沿着手臂。”

此外，这件声音T恤还非常注重衣服的舒适度。衣服采用了柔软的弹性面料，该面料将微电子技术与导电面料结合在一起，没有加入任何金属导线，穿起来十分轻薄。穿上这件衣服，听力障碍人士就可以通过皮肤来感知音乐，去听歌、听音乐会都不是难事了。

目前，已经有一对喜爱跳舞的失聪双胞胎试穿了这件衣服，并与CuteCircuit公司签约，成为这款T恤的代言人。不过，这件声音T恤的价格并不便宜，预计售价可能会超过3600美元，约合人民币25000元。