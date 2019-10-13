《荒野大镖客2》现有趣现象：玩家的马会“疯狂拉屎”

IT之家10月13日消息 应该说R行星对《荒野大镖客OL》的细节是十分注重的，甚至包含了对马匹习性的注意。近日KOTAKU编辑Zack Zwiezen便发现了一个十分有趣的细节：他发现游戏角色所骑的马匹排泄的频率过高，于是他花时间观察了一下并写成了一份报告。

这位编辑表示，当时他操纵着游戏角色去抓一只死鸟，而游戏中的马突然想要拉屎便就地解决了。这也无所谓，毕竟马匹通常会随地排泄的，但游戏中的马拉屎的频率实在太高了。

这位编辑便开始留心游戏中的马匹便便的频率。例如他操纵着游戏角色骑着马进了一个小镇，拿了一张悬赏海报，再次回到马背上时发现马匹正在大便；当游戏中的角色抓住了罪犯回到马上时，马匹在大便；当角色将罪犯押解到监狱后回到马上时，马匹还是在大便。

这种特性也让这位游戏编辑颇为好奇，在对这种现象进行一段时间的观察后他发现了一个规律，那就是每当玩家给它撸毛的时候，它就必定要拉几个“粪蛋”出来。

在向其他玩家求证后这位编辑也确认了这个规律：每当玩家下马撸马毛，马就会立刻大便。网上也有其他玩家观察到了同样的现象。

由此可见R星对《荒野大镖客OL》的细节把控还是十分下功夫的，除了马匹会“大便”外其身体上的某些器官还会随着温度降低而发生变化。