真·躺枪：美国一学校因枪支元素禁穿《守望先锋》神枪手队队服

IT之家10月13日消息 据外媒报道，近日美国堪萨斯州的一位母亲向媒体反映称自己的儿子被禁止在学校里穿休斯顿Outlaws Overwatch League（《守望先锋》休斯敦神枪手队）的队服，因为徽标上有两支枪。

这位名叫Chloe Jewell表示，自己10岁的儿子由于年龄问题还不能玩《守望先锋》，不过他喜欢看他的哥哥玩《守望先锋》，所以他们俩经常一起看守望先锋联赛。而最小的儿子则支持休斯敦神枪手队。

在圣诞节收到休斯顿神枪手队队服后男孩便决定在学校的“精神周”上穿着，该所学校拥有多种不同的主题日活动，例如睡衣日，古怪的头发日等。

然而这名男孩被禁止穿这件衣服，因为上面有两支枪会被认为是“煽动暴力”。该名母亲表示自己的儿子之前便被告知不要穿这件衣服，但自己从未被通知，可能男孩想继续穿这件衣服也有可能是他忘了，直到后来学校寄了一封信给她。

在信件内容中，校方表示这件衣服由于正面有两把枪，男孩不得不将衣服的内里翻出来穿。

同时校规也明确表示禁止学生穿着具有性暗示；宣传暴力，非法活动，毒品，酒精/烟草或被确定与帮派有关联的信息的服装。这位两个孩子的母亲理解学校关于反对暴力的决定并认为学校做得非常好，但《守望先锋联赛》（Overwatch League）是一项十分主流的比赛，她表示：“这是由迪斯尼和ESPN公开播出的一项电竞运动，反对暴力也要有一条准线。”她还透露称休斯顿神枪手队（Houston Outlaws）已与她接触，目前正在等待回应。