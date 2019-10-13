iPhone 11 Pro Max音频DxOMARK详评

IT之家10月13日消息 据DxOMARK官方消息，iPhone 11 Pro Max的音质得分已经出炉，71分不及去年的iPhone Xs Max，官方也给出了详细的测试过程，我们来看一下吧。

今年秋天推出的苹果iPhone 11 Pro Max是iPhone 11系列中尺寸最大的机型，主摄像头配备了三个模块，一如iPhone 11 Pro。作为苹果的旗舰手机，11 Pro Max配备有坚实的音频规格，带有立体声扬声器和多个麦克风，在某些模式下还可提供有源消声功能。

我们将iPhone 11 Pro Max放入DXOMARK Audio一系列严格测试中，使用内置麦克风录音，并通过内置扬声器播放音频，以便测量其性能。在本评测中，我们将仔细分析它在各种测试和几种常见用例中的表现。

音频规格:

立体声扬声器

多个麦克风，带有有源消声

可由用户配置的音量限制

空间化音频播放

关于DXOMARK Audio测试：为了在我们的智能手机音频评测中进行评分和分析，DXOMARK工程师执行了各种客观测试，以及在受控的实验室条件下进行了20多个小时的感知评估。本文旨在彰显最重要的测试结果。请注意，我们仅使用设备的内置硬件和默认应用来评测播放和录制性能（了解更多扬声器播放质量评测基准请点击这里；了解更多音频录制质量评测基准请点击这里）

测试摘要

一如苹果iPhone XS Max，11 Pro Max是我们音频测试中表现最好的手机之一，总体得分为71分。但是，它仍然比旧款XS Max和我们测试过的手机中的佼佼者——华为Mate 20 X落后了几分。11 Pro Max在我们所有的用例中的表现都非常出色，而其真正脱颖而出的一个领域是游戏音频，击败了我们所有测试过的安卓手机，但仍然比XS Max逊色一些。

各项测试分数说明

在DXOMARK Audio测试中，苹果iPhone 11 Pro Max的总体得分为71分，此得分来自播放和录制得分，以及这两个类别下各个测试项目的分数。在本节中，我们将仔细探讨每个测试项目的音频质量评分，并分析这些得分对用户的意义。

播放：

音色

Apple iPhone 11 Pro Max 72

11 Pro Max在音色测试中拿下了72分，这是它在大多数测试项目中的典型成绩。该手机的表现坚实，并且领先于我们测试过的大多数手机，但得分略低于XS Max，并且明显落后于Mate 20X。在我们测试的频率范围内，它都呈现了良好的音调再现效果，但高频部分可能会有些混乱。随着音量的改变，音调响应的变化也比理想情况要大。以下是我们测试过的两款iPhone和三星Galaxy S10+频率响应的比较：

音乐播放频率响应曲线

力度

Apple iPhone 11 Pro Max 68

一如XS Max，11 Pro Max具有很好的声音力度，但是其力度得分（68分）比XS Max（72分）低了几分，部分原因在于其低音再现的精度较低，冲击力也比较小。

空间感

Apple iPhone 11 Pro Max 65

总体而言，11 Pro Max在我们的空间感播放测试中表现出色，其得分为65分。我们注意到的一个主要问题是，在横向使用手机听音乐时，立体声声道会朝后，这一问题也许可以在更新后解决。播放视频时，可以正确呈现立体声；但是，11 Pro Max在音乐的空间呈现方面不如XS Max那般出色，尤其是在我们使用古典音乐片段进行测试时更是如此。

音量

Apple iPhone 11 Pro Max 77

iPhone 11 Pro Max在音量方面击败了我们测试过的所有其他手机，但只比XS Max高出一分而已。一如XS Max，它的音量非常一致，表现极为优异，在最大响度时更拿下了高分，并且该苹果手机在低音量设置下的性能也比前款手机稍微提升了一些。

我们在实验室中以用户最大音量标度播放嘻哈和古典音乐录音，并对其进行客观测量。

音损

Apple iPhone 11 Pro Max 80

尽管11 Pro Max在音损方面拿下了80分，与我们测试过的大多数其他手机相去无几，但这仍然是该手机表现较弱的领域，这要部分归咎于高音量收听时出现相当多的频谱失真。此外，在各种音量水平上也都可以听到抽气效应（即在音量上不应有的改变）。

录制：

音色

Apple iPhone 11 Pro Max 79

使用11 Pro Max录音时，音调再现大体上非常好。它的音色得分（79分）仅次于三星Galaxy S10+（81分）和XS Max（80分）。特别是，其音乐会录音具有出色的高音和中音再现效果，其表现比XS Max有所改进。拍摄视频时，在录制非常高频的声音时，Pro Max的录制结果不太准确；在户外场景中录制自拍视频时，背景声音听起来可能会有点金属感。录制语音备忘录时，11 Pro Max的表现也非常好，与XS Max平分秋色。

自拍视频频率响应曲线

力度

Apple iPhone 11 Pro Max 63

在大多数情况下，11 Pro Max录制的音频力度与XS Max几乎差不多，而在录制语音备忘录时，两者的表现完全相同。不过，我们确实注意到，录音里的喊叫声会导致声音包络有些失真。

空间感

Apple iPhone 11 Pro Max 54

11 Pro Max改进了XS Max录音的声场宽广度，以及在播放其录音时为声源定位的能力，所以它的空间感得分（54分）比XS Max（53分）高了一分。语音备忘录的表现基本上与XS Max相去无几。未来，我们希望看到语音备忘录从单声道变为立体声。

音量

Apple iPhone 11 Pro Max 76

测试录制音量时，11 Pro Max与XS Max在我们测试过的手机中双双并列最高分，其得分为76分，录制音量总体上非常好。下图是我们的测试结果，测量单位是LUFS (满量程响度单位) ;值得注意的是低于-24 LUFS的结果是不可接受的。







音损

Apple iPhone 11 Pro Max 66

11 Pro Max的音损得分为66分，其录制表现仅排在我们测试排名的中间。录制响亮和/或尖锐的声音时，出现了非常明显的时间音损，因而拉低了该手机的分数。例如，以大音量开始录制然后减小音量时，11 Pro Max还需要长达十秒钟的时间才能从初始的小音量调节到更正常的音量设置。

录制音乐会时，低音音调也有失真。握住手机时，滑动手指会导致录制语音备忘录时产生一些非常恼人的噪声，但该手机可以很好地处理麦克风的遮挡问题。

背景

Apple iPhone 11 Pro Max 53

在正确重现背景声音方面，11 Pro Max的表现不如更早推出的XS Max那般出色，这反映在其分数（53分）中：尽管其得分与我们测试过的顶级安卓手机相同，但比XS Max低了5分。特别是，使用前置摄像头录制视频时，背景声音会变得模糊不清。

结论

尽管苹果iPhone 11 Pro Max的表现在我们所有技术类别和用例中都非常出色，但它并没有任何新突破。虽然它在录制和播放类别中领先于我们测试过的大多数安卓机型，但落后于更早推出的苹果iPhone XS Max和华为Mate 20 X。它的某些问题（例如播放音乐时反向的立体声声道）也许可以在更新中解决，因此它与XS Max之间的实际性能差距可能会随着时间的推移而逐渐缩小。

就特定用例而言，11 Pro Max在用于游戏时表现最佳，领先群雄，但略逊于XS Max。在播放电影和音乐方面，它在我们测试过的手机中仍然名列前茅，但落后于XS Max与Mate 20X。就录制而言，在我们的测试中，它是录制会议和语音备忘录的最佳手机之一，但是在录制视频时的排名居中。