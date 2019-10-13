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报道称华为nova 5T将推向全球市场，预装GMS服务

2019-10-13 15:52:07来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家10月13日消息 近日据huaweicentral报道，华为nova 5T手机将推向全球市场，预装Google Mobile Services（GMS服务）。

据了解，华为nova 5T于8月27日正式亮相，是华为公司新推出的智能手机之一，huaweicentral称这款手机计划在全球市场推出。由于某些原因，这款设备可能是最后一款预装Google Mobile Services（GMS服务）的华为手机。

目前华为nova 5T已经准备或计划登陆的国家或地区有：菲律宾、印度尼西亚、缅甸、马来西亚、孟加拉国、泰国、越南、新加坡、西班牙、德国、法国和阿联酋（除了德国、法国和阿联酋，已在以上的其余国家或地区正式开售）；预计还会在更多市场推出。

据了解，华为nova 5T采用了6.26寸打孔屏幕，屏占比为91.67%、分辨率为2340×1080。硬件方面，采用麒麟980处理器，8GB内存和128GB存储空间组合；电池容量为3750mAh，采用22.5W快充。手机尺寸为154.25 x 73.97 x 7.87mm，重量为174g

摄像方面，为后置四摄：4800万像素主摄（索尼IMX586传感器）+1600万像素超广角（117度）+200万像素景深+200万像素微距摄像头；前置3200万像素。

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关键词：华为nova 5T

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