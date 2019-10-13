通用汽车为罢工妥协：在美追加77亿美元投资，员工还要加薪

IT之家10月13日消息 据路透社消息，美国汽车工人联合会(UWA)周六表示，将把通用汽车(GM)48000名临时工的薪资提高25美元至275美元。目前通用汽车工人罢工已达四周之久，双方均表示，周六下午晚些时候谈判仍在继续，试图解决通用汽车自1970年以来持续时间最长的全国性罢工。

美国汽车工人联合会表示，只要罢工成员履行罢工职责，它就会允许罢工的成员从事兼职工作而不会降低罢工工资。当日（周六），据知情人士透露，一份修改后的通用汽车合同要约的细节显示，通用汽车已将其提议的批准奖金提高了1000美元至9000美元。

该知情人士证实，通用汽车提议在四年合同的第二年和第四年加薪3％，在第一年和第四年分别一次性支付3％和4％。该公司同意将临时工改为三年定期工作，并在合同获批后给予3000美元的奖金。

通用汽车强调，罢工已经造成了超过10亿美元的损失，迫使通用汽车在墨西哥和加拿大的约1万名员工停工，并让整个北美的业务处于停工状态。

据悉，UAW罢工开始于9月16日，工会寻求更高的工资、更高的工作保障、更大的利润份额以及保护医疗福利的机会。瑞士信贷（Credit Suisse）估计通用汽车的亏损可能达到约15亿美元，而汽车研究中心（Center for Automotive Research）估计，通用汽车和美国汽车工人联合会罢工基金的每周成本分别为4.5亿美元和1200万美元。

知情人士说，向罢工妥协的代价是，通用汽车将其计划在美国的投资额从先前的70亿美元提高到约90亿美元。消息人士称，在新的总投资中，77亿美元将直接投资于通用汽车工厂，其余的将投资于合资企业，包括俄亥俄州洛兹敦附近一家的电池工厂。

通用汽车表示，该提议还包括通过工资和一次性付款增加补偿，在不增加工人成本的情况下保留行业领先的医疗福利，并通过无限的上行空间提高利润分享。

当下仍在讨论的五个问题之一是通用汽车表示可能关闭的四家美国工厂。