荣威RX5 MAX正式交付用户

蓝鲸汽车讯 昨日，上汽荣威RX5 MAX在百城千店交车仪式北京站上完成交车，上汽集团乘用车分公司副总经理俞经民现场为10位车主代表送上车钥匙，活动现场，车主代表还进行了购车分享。

荣威RX5 MAX外观、内饰均基于荣威品牌最新的家族式设计语言打造，新车长/宽/高分别为4647/1891/1725mm，轴距为2760mm;动力方面有1.5T发动机+6速手自一体变速箱和2.0T发动机+6速双离合变速箱两种动力组合可选。

RX5 MAX定位介于RX5和RX8之间，补充了荣威品牌紧凑级中高档SUV产品的市场空白，是上汽乘用车首款“智能座舱”概念的落地产品。

据介绍，智能座舱作为一种新形态，与现有带有网联功能的车型有着诸多功能亮点，例如，RX5 MAX实现了交互手段的升级，由被动化为主动，通过“SKY EYE天眼系统”主动识别面部信息，用户“刷脸”登录后，轻踩刹车即可启动车辆，告别手动“点火”时代，系统还会根据日期、天气等因素，为用户定制专属问候与提醒。

根据上汽集团最新公布的产销快报，今年9月，上汽乘用车销量57025辆，同比增长9.7%，2019年1-9月累计销量471765辆，同比下降7.3%。其中，荣威品牌9月销量37562辆，明星车型RX5系列(RX5和RX5 MAX)销量16702辆，同比增长43%，环比增长162%。