全国范围内携号转网将于11月底实现

IT之家10月14日消息 据上海证券报报道，从工业和信息化部了解到，今年11月30日之前，三大运营商将在全国范围内提供携号转网服务。

报道称，中国联通携号转网业务目前仅在天津、海南、江西、湖北、云南等地开展，其他省市仍处于准备阶段，具体实施时间及方案待公布。移动、电信客户端尚未正式开通携号转网业务，但为了挽留老用户，纷纷推出了优惠政策。

分析师称，携号转网是工信部近年来推出的重大专项工作之一，运营商也正在积极推动。