IT之家10月14日消息 根据人民日报的报道,近日,袁隆平在接受采访时表示退休对他来说是不存在的,在谈到非洲国家农业发展问题问题时,90岁的袁隆平院士还飙起了英文。

在谈到退休问题时,袁隆平直言“退休对我来讲是不存在的”。他还表示,只要身体好,能工作就行,做研究的最怕痴呆。

在谈到对年轻人的建议时,袁隆平表示,大家都要有梦想,理想要高雅,不要专门向钱看。

在谈到非洲农业发展问题时,袁隆平还飙起了英文:

Because China helps them to develop hybrid rice, Africa countries will have (a) bright future tomorrow.