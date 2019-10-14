三星手机中国市场正逐渐丧失优势，5G时代转型迫在眉睫

日前，三星电子宣布关闭在中国的最后一家智能手机工厂。这家位于惠州市的工厂于1993年正式投产，是三星在中国的主要生产基地。此前，三星曾于2018年先后关停了位于深圳和天津的工厂。

有分析认为，此举是三星集团战略转型的第一步，三星关闭手机制造工或开始放弃手机业务，主打屏幕以及芯片业务。

三星手机中国市场份额还不足1%，工厂已无存在必要

根据相关报道，三星惠州工厂曾最多拥有5000名员工，平均每年生产7200万部手机。但近年来，随着国产手机不断崛起，加上在中国手机市场竞争成本逐渐水涨船高，三星在中国的手机工厂开始陆续退出历史舞台。

三星曾声明称，关停所有在中国手机工厂后，三星将以ODM的方式在中国生产智能手机，主要生产入门级产品。ODM即Original Design Manufacturer，是一家厂商根据另一家厂商的规格和要求，设计和生产产品。受委托方拥有设计能力和技术水平，基于授权合同生产产品。有业内人士预测，三星在中国的手机生产或将全部交由闻泰科技来进行。

三星方面强调称，这并不是要退出中国市场，而是为了优化产业链。中国通信业知名观察家项立刚对蓝鲸TMT记者表示，总的来说，三星接连关闭手机工厂，减少成本倒是其次，更重要是为了距离用户更近，中国市场的三星手机粉丝已经不多了。

众所周知，自2016年三星Note7“爆炸门”事件后，三星因为涉嫌歧视中国用户，导致用户被华为OV等国产手机抢走，三星的手机业务在中国市场的占有率便日渐衰退。据相关数据显示，今年第二季度。三星在中国的市场份额还不足1%，距离其巅峰时期的20%相去甚远。

三星在中国也曾有过市场份额高达近20%的高光时刻，其高端手机的定位，一度被消费者视作身份的象征。但2016年三星Note7电池爆炸事件，以及三星在“召回风波”中对中国用户的区别对待遭到了各方批评。事件发生后的失败公关，也被认为缺乏对中国消费者的尊重，导致其品牌形象一落千丈。

根据数据调研机构Counterpoint的报告，自从上述事件发生之后，三星在中国市场的销量直线下滑，市场占有率从2016年的7%下降到了现在的1%。

为了扭转颓势，三星手机在中国市场针对性地做了很多努力，但成效甚微。如今，曾经被大肆吹捧的“安卓机皇”在中国只剩往日风光。

独立电信分析师付亮对蓝鲸TMT记者表示，三星能否找到好的代工厂来替代中国，目前还有待观望，因为在中国的产业链比较成熟，中国有一定相关技术的工人比较多。若是代工厂不如中国工厂，或将对三星手机生产造成一定影响。

三星手机全球下滑明显，转型迫在眉睫

根据IDC发布的2019Q3数据显示，三星在全球出货量排名第一，但是，与去年同期相比下滑超过56%。由此看来，三星在全球市场上仍然具有较大优势，但是却呈现悬崖式下跌。

中国市场也行是三星手机的缩影。IDC报告显示，2019年第二季度，中国前五大智能手机厂商中已没有三星的身影。国产品牌已在高、中、低端市场占据主力位置，其中华为的市场份额达到37%，华米OV总的市场份额比例高达86.2%。

“中国市场竞争十分残酷。国外手机厂商在中国除了苹果、三星，其他包括LG、索尼、诺基亚等都只有极小的份额，而现在的情况是，华米OV等企业的发展情况非常好。”项立刚对记者说道。

毫无疑问，随着中国各大手机品牌的崛起，三星在中国市场正逐渐丧失优势。

付亮对蓝鲸TMT记者表示：“与苹果不同，三星手机与中国手机厂商生产的产品差异不大，都是安卓系，这就导致三星要面临中国品牌快速崛起的挑战。”

整体而言，安卓系手机的同质化越来越严重，三星产品的差异化并不明显，营销手段也没有更灵活，价格却比大多国产手机高。在中国，三星本土化的能力显然不够。

业内普遍认为，尽管三星是面向全球的，但三星手机对于中国用户来说，在很长一段时间都有界面设计等方面不够符合中国用户习惯的问题，这大大影响了中国用户的使用体验。

付亮认为，从三星、苹果这两大国外手机品牌对中国市场的态度来看，苹果推出了许多瞄准中国市场的产品，包括“中国红”颜色手机、双卡手机，以及价格政策也做出了相应的调整，比如iPhone11这次在中国售价就比较低。而相对来说，三星的相关动作要少得多，并且有些举措不是特别适合中国市场，这也与韩籍管理层有一定关联。

项立刚表示，在全球市场，三星在品牌形象、认知度、渠道等方面都做得非常好。但也面临困境，包括在全球市场受到华为的冲击。拿三星目前着力发展的5G来说，华为的5G要比三星强大的多，华为的5G设备能力、技术是三星不能比的。

蓝鲸TMT记者从三星电子内部获悉，三星目前正在需求转型，尤其是OLED显示屏和芯片以及医药等方面投入加大。2012年以来，三星电子先后在西安投资超过170亿美元(折合1140元人民币)打造OLED显示屏和芯片业务，这将是5G时代三星未来在中国市场的核心竞争力。