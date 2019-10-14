谷歌26亿美元收购数据分析企业案将受反垄断调查

北京时间10月14日早间消息，据彭博报道，有知情人士透露，美国反垄断司法机构已经开始对谷歌斥资26亿美元收购一家数据分析企业的计划进行深入审查。这进一步表明，美国对大型科技企业的审查力度正在提升。

一位不愿意透露身份的消息人士透露，美国司法部的反垄断部门正在对谷歌和被收购的Looker Data Sciences进行调查，试图从这两家企业处获得更多的信息，从而确定两者的结合是否会对其他竞争对手造成伤害。

今年6月6日，Alphabet旗下的谷歌宣布他们计划收购Looker来发展自己的云服务部门，谷歌的云服务在市场上远远落后于亚马逊和微软的云服务。分析机构Gartner的数据显示，截止到2018年，谷歌云计算基础设施业务在市场上的占有率只有4%。

谷歌与Looker的这笔交易预计将会受到更加严格的审查。司法部的深入调查通常也被称为“二次要求（second request）”。当前各国反垄断机构正在对谷歌等大型科技企业展开前所未有的大规模调查。执法者想要调查的一个问题就是，科技巨头是否利用收购小型企业来打压竞争对手，并且巩固自己在市场上的主导地位。同时，执行反垄断法的美国联邦贸易委员会（FTC）也在对Faceboook进行调查，确认这家公司对Instagram和WhatsApp的收购是否违反了竞争法。

谷歌、Looker和司法部的代表都拒绝对此消息发表评论。

此前美国司法部和由美国大多数州组成的总检察长联盟已经对谷歌提起了反垄断诉讼。这些调查主要集中于该公司在市场上占主导地位的搜索和广告业务。

Looker是一家私有企业，总部位于加利福尼亚州圣科鲁兹，该公司为企业提供数据分析软件，此软件可以对企业存储在云端的数据进行分析，该服务的竞争对手包括亚马逊和微软。在谷歌宣布这此收购的时候，该公司云服务负责人托马斯·库里安（Thomas Kurian）表示，谷歌将继续允许Looker的客户使用其他公司的云服务。谷歌并未对外披露其云服务的销售数字。

谷歌曾一度斥巨资收购了许多企业，他们在摩托罗拉和Nest等设备制造商身上花费了数十亿美元，此外该公司还曾试水卫星和机器人领域。但是最近一段时间以来，该公司缩小了收购的规模，所收购的大多是云服务领域的小企业。

反垄断机构对企业的大规模收购展开深入调查，这是很常见的事情，但是最近一段时间以来，反垄断机构却遭到了批评，原因是他们允许大型科技企业收购初创企业，以求在新市场上站稳脚跟。在谷歌收购了Waze、DoubleClick和Youtube之后，反垄断机构开始瞄准了谷歌。美国司法部在今年7月宣布，他们将开始对搜索、社交媒体和线上零售领域的大型互联网平台进行大规模反垄断调查。