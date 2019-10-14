米家空气净化器Pro H图赏：效果增强还能除甲醛

在众多家电产品中，空气净化器的作用越来越明显。随着公众对室内空气质量的关注，以及生活水平提高，这类产品在近年来成为热门品类。最近，米家推出米家空气净化器Pro H，则是对之前产品的进一步升级，今天不妨和极客之选（公众号GeekChoice）一起看看吧。

外观上，本次米家空气净化器Pro H延续了以往的设计理念，依然是整体白色+孔洞式设计，简洁素雅，虽然块头相比之前产品大了一些，但依然可以融入家庭环境当中。正面采用圆形OLED触控显示屏，可以非常方便查看空气质量，控制净化模式。背面则是高精度激光颗粒物传感器，能够实时监控周围空气环境。

米家空气净化器Pro H采用H13高效级HEPA滤芯，对颗粒物过滤效果达到99.97%，加上滤芯内部的触媒活性炭，对于甲醛、甲苯等有害物质吸收效果提升。并且滤芯寿命也进一步增加，达到14个月。

净化效果上，米家空气净化器Pro H每分钟可输出10000升洁净空气，颗粒物CADR提升至600m³/h，延续经典的塔式结构可以让整屋空气实现大循环，最大适用面积提升至72㎡。

智能控制是米家设备的优势，米家空气净化器Pro H不仅具备低、中、高档位一键调节，还支持米家App和小爱同学语音快速操控，再加上和米家温湿传感器等设备联动，可以实现室内智能监控与净化。

最后是价格，米家空气净化器Pro H售价1699元，在同级别产品中依然具有不错的性价比，如果你在考虑给自己的大房子安装空气净化器，这台设备或许会是不错的选择，感兴趣的话不妨在官网进一步了解。