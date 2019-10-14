比尔·盖茨回应其与爱泼斯坦的关系：无个人友谊

IT之家10月14日消息 美国亿万富翁杰弗里·爱泼斯坦今年8月在曼哈顿下城监狱中自杀身亡，其生前因涉嫌组织未成年少女性交易而面临受审。

上个月，盖茨公开说明了与已故金融家的关系。盖茨当时告诉《华尔街日报》，他确实与爱泼斯坦会面，但这仅仅是因为被定罪的性犯罪者与富人的联系。他表示爱泼斯坦并不是他的朋友，两人也没有业务往来。

但近日，《纽约时报》发表一篇冗长的文章详述了微软联合创始人比尔·盖茨（Bill Gates）与杰弗里·爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）曾多次会面，对盖茨的回应提出了挑战。文章称，从2011年开始，盖茨“多次与爱泼斯坦会面-包括至少三次在爱泼斯坦先生富丽堂皇的曼哈顿联排别墅里见面，至少一次在深夜”。报道还称，盖茨基金会的员工也多次造访爱泼斯坦的豪宅，爱泼斯坦与基金会和摩根大通就拟议的数十亿美元慈善基金进行了交谈。

对此，盖茨发言人通过电子邮件向CNET发出了一项声明，申明盖茨多次与爱泼斯坦等人会面，讨论慈善事业及其基金会慈善捐赠的工作。”这名发言人重申，尽管爱泼斯坦“积极与盖茨取得联系”，但盖茨与爱泼斯坦之间没有商业伙伴关系或个人友谊。“盖茨从未与爱泼斯坦有过交际往来或与他一起参加聚会。”

声明还称：“很明显，爱泼斯坦歪曲了他与盖茨会面的性质，同时还试图在盖茨不知情的情况下将自己插入幕后。”“随着时间的流逝，盖茨和他的团队意识到爱泼斯坦的能力和想法是不合法的，随后与爱泼斯坦的所有联系都被中断了。”

盖茨对与爱泼斯坦会面感到后悔，该发言人补充说：“盖茨意识到，爱泼斯坦与慈善事业有关的想法为爱泼斯坦提供了一个不当的平台，与盖茨的个人价值观和基金会的价值观背道而驰。”