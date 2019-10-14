富士XF16-80mmF4评测：小巧高画质，X卡口最佳旅游镜头

去年7月，富士官方展示了新标准变焦镜头XF16-80mmF4 R OIS WR（下面简称XF16-80mmF4），然而用户买到这支镜头是一年的后的事情。XF16-80mmF4等效全幅24-120mm视角，加上F4光圈，是一支兼顾镜头速度与视角的镜头，更适合旅行、日常挂机使用，那它的画质值得富士用户买单么。

不算XC系列，富士已有XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS、XF16-55mmF2.8 R LM WR、XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR三支标准变焦镜头。XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS是最早问世一支的，焦段与APS-C单反套头一样，光圈大一档，在微单市场竞争激烈的今天该镜头画质、性能早无法满足用户要求了；XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR也是常见的“单反镜头”，但它带防尘防水滴结构，画质比同规格单反镜头好，可价格比同类镜头高出一倍多，性价不高；XF16-55mmF2.8 R LM WR是大三元之一，画质不用说了，可价格、重量是很多富士用户不能承受的，可见富士X系统是多么需要一支XF16-80mmF4。

XF16-80mmF4等效全幅24-120mm视角，恒定f/4.0光圈，最小光圈是f/22，使用了步进马达，在X-T3上对焦速度相当块，没有噪音，非常适合视频拍摄，镜头采用了防尘防水滴结构，可在雨天使用，还具备了6档镜头防抖。

除了GXF100、X-H1外，富士无反相机均没有机身防抖技术，即使只是最新的X-T3、X-T30、X-A7也没有例外，镜头防抖对富士无反相当重要。XF16-80mmF4号称具备6档防抖，实际能达到几档呢，下图是使用XF16-80mmF4长焦端拍摄的照片，机身是X-T3，快门设定为机械+前帘电子快门，曝光时间1/4s，照片成像清晰，刚好达到宣称的6档。

富士XF镜头用料往往同类型镜头好，XF16-80mmF4没有例外，它由12组16片镜片构成，其中3片是非球面镜片、1片是ED镜片，带有9片光圈叶片，档位是1/3EV，最近对焦距离是35cm，长焦端放大为0.25倍，重量440g，滤镜口径72mm，与XF10-24mmF4 R OIS通用。

画质测试

XF16-80mmF4安装上X-T3上手感非常平衡，没有出现头重脚轻问题，相机不必安装额外手柄，综合画质表现亦让人满意。下面是镜头的画质测试，测试相机是X-T3，采用无压缩RAW，锁定日光白平衡，使用Adobe Lightroom Classic转换成JPG格式，没有调整软件默认参数（带锐化、无降噪）。

分辨率

XF16-80mmF4的广角端表现一般，全开时中心能保持锐利成像，边缘分辨率下降明显，收缩了光圈不会有明显改善，当光圈收缩到f/11时会因衍射效应，整个像场分辨率明显。

镜头受衍射效应非常明显，而且贯穿所有焦段，下图是16mm、80mm全开光圈与f/11光圈下画质对比，在收缩到f/11后XF16-80mmF4分辨率明显不如全开光圈。

16mm

80mm

在焦距增加到35mm，XF16-80mmF4解析力有了很明显提升，全开光圈下中心、边缘成像锐利。

镜头在50mm下表现与35mm相似。

到了长焦端时，XF16-80mmF4全开光圈中心成像锐利，边角略微下降，收一档光圈边缘分辨率会有明显改善。

XF16-80mmF4最近对焦距离是35cm、放大率0.25倍，中规中矩，但用来拍摄美食不成问题，下面广角、长焦端最近对焦距离拍摄的，在全开光圈时成像相当锐利了。

XF16-80mmF4的分辨率相当让人满意，除了广角端边缘表现一般外再没有弱点了。

焦外

对于一支16-80mm F4规格镜头来说，XF16-80mmF4的72mm滤镜口径是一个大口径——作为对比，光圈更大尼康AF-S DX Nikkor 16-80mm f/2.8-4E ED VR滤镜口径是72mm，索尼Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS滤镜口径只有55mm，那更大的口径能否实现更好的焦外呢？下面是XF16-80mmF4全开光圈在不同焦距、不同对焦距离（介乎1米至2米）拍摄的照片。

16mm

35mm

50mm

80mm

XF16-80mmF4的焦外过渡非常顺滑，广角端没有呈现出螺旋效果，光斑没有在画面中表现强烈的二线性，镜头光圈不大，但焦外表现相当好。

抗眩光与色散

相比f/2.8变焦镜头，f/4.0镜头色散更易于控制，加上X-T3机内处理，很难在XF16-80mmF4拍摄的照片上看到色散现像，除非是大光比环境下，下图是XF16-80mmF4长焦端全开光圈的拍摄的照片，只有部分叶子边缘出现不明显的紫边。

下图是100%裁切

不过XF16-80mmF4的抗眩光表现一般，在同一张照片我们发现镜头对比度明显下降，产生明显的眩光。

XF10-24mmF4的最佳搭档

姗姗来迟的富士XF16-80mmF4 R OIS WR是一支让人满意的镜头，近乎所有焦距有很好的解析力，色散小，对焦迅速、安静，安装X-T3上手感很好，滤镜口径与XF10-24mmF4 R OIS同为72mm，可共享滤镜系统，旅游时携带这两支镜头即可覆盖15-120mm视角（等效135画幅），轻便实用，在X系统中5580元官方定价也不算昂贵。

XF16-80mmF4 R OIS WR样张（RAW格式经处理）：

80mm，f/5.6，1/240s，ISO 160

80mm，f/4，1/680s，ISO 160

80mm，f/8.0，1/120s，ISO 500/imagedes]

[imagedes]80mm，f/4.0，1/550s，ISO 160

16mm，f/8.0，1/220s，ISO 160

80mm，f/4.0，1/300s，ISO 160

80mm，f/4.0，1/300s，ISO 160

80mm，f/4.0，1/170s，ISO 160

80mm，f/8.0，1/120s，ISO 160

80mm，f/4.0，1/30s，ISO 1250

80mm，f/4.0，1/30s，ISO 2000