全面线上销售成噱头，特斯拉开设新零售中心招募销售人员

北京时间10月14日消息，今年初，特斯拉公司宣布计划全面转向线上销售，关闭门店，削减零售员工数量，从而降低成本推出承诺已久的3.5万美元版Model 3。这一策略导致特斯拉大幅削减了零售员工的薪酬，关闭了一批门店。

然而，还不到一年时间，特斯拉就撤销了大部分“全面线上销售”策略。知情人士称，特斯拉正在放弃大部分“全面线上销售”策略，将招募更多销售和配送员工，不再向特斯拉顾问提供销售佣金，而是增加工资和股票奖励。

在宣布全面线上销售策略后，特斯拉便撤销了部分调整，特别是在关店时，并通过销售佣金补偿了零售员工的部分薪酬。这些调整是在特斯拉遭遇关键的现金危机时作出的，当时特斯拉在欧洲推出了Model 3。

现在，特斯拉撤销了更多“全面线上销售”调整。特斯拉计划开设一种名为“特斯拉中心”的新型零售点，以规避经销商限制，增加汽车交付量。而且，特斯拉还告诉员工，他们计划招聘更多销售和配送人员。

特斯拉还废除了佣金结构，该佣金在今年稍早时候已经调低。销售顾问此前受到的薪酬下调影响最大，已被告知将涨薪20%至40%作为补偿。特斯拉还计划提供奖金，但是会在员工完成销售目标时以股票期权的形式提供。

在解决薪酬问题的同时，特斯拉还在聚焦汽车交付，将新招募的配送人员派往每个特斯拉零售点以负责交付流程，并且也可以卖车。特斯拉旨在削减顾客在买车时需要接洽的人员数量，这一点是在他们宣布全面转向线上销售时所低估了的。

特斯拉尚未置评。